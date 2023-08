Puglia in festa al Parco Avventura di Fregene, tra tradizioni e sapori • Terzo Binario News

I sapori della Puglia per 7 giorni protagonisti al Parco Avventura Fregene.

Dal 10 al 16 agosto, approderà nella splendida cornice del Parco Avventura Fregene, Puglia in festa, un nuovo format di street food, inserito nel programma estivo.

Dalle bombette ai taralli, dal panzerotto al cacio impiccato. I sapori della Puglia per sette giorni saranno al Parco Avventura, dal 10 al 16 agosto sbarca la Puglia in Festa, un nuovo format di street food genuino, che vuole portare il sapore autentico pugliese. Vieni a provare inoltre i Percorsi Avventura in notturna, illuminati dalle stelle e dalla nostra Luna!

Protagonista nei 7 giorni di festa sarà la braceria con le bombette, fatte con selezionate fettine di capocollo di maiale, ripiene di caciocavallo, arrotolate a mano come vuole la tradizione e farcite con cacio e pancetta.

Le altre specialità pugliesi presenti allo street food saranno le salsicce a punta di vitello, il cacio impiccato che rievoca una delle più antiche tradizioni del sud, i torcinelli, i dolci tipici, la birra artigianale, il panzerotto, i panini della Puglia, i fritti e molto molto altro, oltre ai prodotti tipici come i taralli, il pane e le olive. Un tripudio di gusto e sapore. Una particolare attenzione anche ai vegetariani e ai bambini, con menù dedicati.

“La Puglia a casa vostra, non possiamo portare il mare con noi, ma portiamo tanto tanto calore” – dichiara Davide Messana l’ideatore del format.

IL PROGRAMMA:

-Giovedì 10 agosto Karaoke e DjSet AlexCot e Gianni LaFortuna presentano: “Le vostre canzoni sul palco e hit estive mix”

-Venerdì 11 agosto serata anni 70/80/90 con dj Gianni LaFortuna: “Emozioni di tutti i tempi”

-Sabato 12 agosto karaoke night Alex e Davide Anselmi in consolle presentano: “Canta che ti passa”

-Domenica 13 agosto Alex e Batth presentano: “Duo Chitarra&Voce a seguire in consolle Dj Davide Anselmi con mix balli di gruppo guidati con Giulia Basso”

-Lunedì 14 agosto Riccardo l’animatore presenta: “spettacolo bimbi e baby dance”

-Martedì 15 agosto Alex e Batth presentano: “karaoke live accompagnato da chitarra e DjSet Davide Anselmi con mix balli di gruppo”