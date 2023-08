Pubblicato l’avviso per la concessione temporanea del Centro d’Arte e Cultura di Ladispoli • Terzo Binario News

Pubblicato l’avviso per la concessione temporanea, dal 25 settembre 2023 al 31 luglio 2024, delle stanze del Centro d’Arte e Cultura.

La domanda predisposta sull’apposito modulo e con la documentazione prevista dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 dell’19 settembre 2023, attraverso una delle modalità di seguito indicate:

– consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo delle stanze del Centro d’Arte e Cultura”;

– posta PEC all’indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it Per avviso e domanda https://www.comunediladispoli.it/concessione-temporanea-delle-stanze-del-centro-darte-e-cultura-pubblicato-lavviso-/notizia