Carnevale estivo a Bracciano con musica, artigianato e lo schiuma party • Terzo Binario News

Carnevale estivo a Bracciano, per sabato 26 agosto si annuncia una giornata con tante iniziative dalla musica allo schiuma party in piazza Don Cesolini

A Bracciano in piazza Don Cesolini musica e spettacoli a ritmo di carnevale. Come è successo per febbraio, sabato vi sarà il Carnevale estivo di Bracciano , evento che è organizzato dall’associazione culturale per il carnevale Braccianese, con il patrocinio del comune di Bracciano e la partecipazione dell’associazione commercianti. Dal pomeriggio a notte fonda vi saranno una serie di iniziative coinvolgenti e simpatiche, a partire dalla sfilata dei carri accompagnati dalla banda La Rustica di Civita Castellana. Molte le novità , dalla musica dance in piazza Don Cesolini alla schiuma party dedicato a bambini e ragazzi. E inoltre mercatini e stand gastronomici per rendere ancora più piacevole il carnevale.