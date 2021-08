Pubblicato il bando per le associazioni locali di Canale Monterano - Terzo Binario News

“È stato pubblicato il bando per la concessione di contributi straordinari a sostegno delle associazioni locali.

Le associazioni interessate avranno tempo fino al 27 agosto per presentare la domanda di partecipazione. Il contributo è pari a 500 euro ad associazione ed è finalizzato a sostenere in particolar modo i fabbisogni gestionali necessari a fronteggiare la situazione economica connessa all’emergenza Covid-19.

“Le associazioni di Canale e Montevirginio – afferma il Consigliere delegato all’Associazionismo, Giovanni D’Aiuto – sono un patrimonio prezioso da salvaguardare. Rispetto al passato abbiamo quindi messo loro a disposizione risorse che per un Comune come il nostro sono importanti. È un grazie e un in bocca al lupo che vogliamo dare all’associazionismo locale colpito, ma non fermato, dalla pandemia Covid-19”

“È un provvedimento che avevamo inserito nella Variazione di Bilancio successiva al Rendiconto di Gestione approvato alcuni giorni fa – conferma il Sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli – e possibile grazie all’utilizzo dell’avanzo libero, ossia soldi dei cittadini che tornano ai cittadini. È il primo di molti interventi che vedranno la luce nel corso di Agosto e Settembre.

Con lo stanziamento di 15.000 euro copriremo tutte le associazioni iscritte ad oggi all’Albo Comunale. Chiaro che la cifra messa a disposizione non risolve i grandi problemi che il nostro tessuto associazionistico ha avuto in questo anno e mezzo di Covid, ma testimonia una cosa: tutte le associazioni sono importanti per questa Amministrazione, a prescindere dal numero dei soci o dalla mole di lavoro svolta e questo perché in un periodo di pandemia non possiamo permetterci di differenziare i trattamenti tra piccoli e grandi. Nessuno deve rimanere indietro e alla fine dell’emergenza non dovremo aver perso neanche un’associazione, soprattutto quelle più piccole e che si occupano di tematiche difficili o non popolarissime.”

Possono fare domanda per i contributi tutte le associazioni locali regolarmente iscritte all’Albo Comunale. I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, entro il 27 agosto, indirizzata al Sindaco di Canale Monterano, attraverso il modulo scaricabile dal sito Internet Comunale”.

L’Amministrazione Comunale