Appello del Codacons: "Petizione per salvare il cinema Etrusco di Tarquinia" - Terzo Binario News

“L’appello è rivolto, oltre che ai tarquiniesi, anche ai cittadini di Civitavecchia e dintorni, assidui fruitori del multisala Etrusco di Tarquinia. Il Codacons di Civitavecchia chiede a tutti i cittadini di opporsi a questa ennesima perdita culturale del Territorio, particolarmente grave dopo i lunghi mesi di pandemia, in un contesto che già scarseggia in fatto di intrattenimenti e divertimenti.

Collegandosi alla pagina https://codacons.it/cinema-etrusco-firme/ i cittadini possono manifestare la propria volontà di vedere in funzione il prestigioso cinema.

L’appello, in primis al sindaco di Tarquinia è anche al patron della Sampdoria Massimo Ferrero – che nei giorni scorsi ha annunciato la volontà di aprire una scuola calcio in città – e poi a tutti i cittadini della zona, per fare in modo che il Cinema Etrusco di Tarquinia riapra.



Ad Alessandro Giulivi, sindaco di Tarquinia, e a Massimo Ferrero – che da amante del cinema, potrebbe respirare il desiderio di salvare una piccola realtà locale, magari utilizzandola anche per le lezioni video della nuova scuola calcio – l’appello più pressante a mobilitarsi, a tutela della collettività e del suo diritto alla cultura e all’intrattenimento”.

Sabrina De Paolis

Codacons Civitavecchia