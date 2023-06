"ProteggiAmo le aree protette di Città Metro": domenica appuntamento a Torre Flavia • Terzo Binario News

Ore 10.00 – 12.00 – Centro visite (via Roma, 141, Ladispoli)

Escursione guidata – CACCIA AI TESORI DELL’ISOLA DEL TESORO (C. Battisti, referente di area) – ‘citizen management’ (azioni esperienziali: pulizia spiaggia, piantumazione tamerici, collocazione cassette nido, collocazione cartelli, sorveglianza nido di Fratino).

Esposizione materiali Museo della Natura e “acquario da sentiero”.

Esposizione delle opere dell’artista Giovanna Colone.

Ore 10.00-14.00 – Lato sud – Torre Flavia – Spiaggia dei Pescatori:

Marevivo Lazio – Laboratorio di educazione ambientale sul mare rivolto a bambini e ragazzi

Ore 16.00-18.00 – dal centro visite al Boschetto degli Olmi:

Associazione Interpolis – Visita guidata con esperto di paesaggio sonoro. Esperienze sonore per aumentare le capacità di ascolto anche in Natura, dove si eseguiranno esercizi di propriocezione del suono, attraverso l’udito e il corpo. In chiusura: meditazione cantata in spiaggia.

Ore 10.00-13.00 – “Avete visto un alieno?” – Centro visite

Laboratorio di educazione ambientale sulle specie aliene invasive – Sistema informativo Europe delle Specie Aliene Invasive (EASIN); Dr.ssa Beatrice Melone.

Ore 10.00 alle 15.00 – Lato nord Campo di mare (Lungomare Navigatori Etruschi) Scuolambiente e Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord:

Mostra “Insetti e…dintorni” a cura del Forum Giovani

Raccolta di conchiglie e Laboratorio artistico,

Itinerario “ Scopriamo Torre Flavia con le scuole”,

Visite guidate: Mostra fotografica “La mappa del tesoro” – al Boschetto degli Olmi – alla Duna del Giglio di mare – al Sentiero dell’Aula VerdeBlu per avvistamento di uccelli presso lo Stagno della Stallonara

Giochi e quiz “ Biodiversità e Ambiente” per tutte le età

Raccolta dei rifiuti per lasciare l’area meglio di come l’abbiamo trovata

Gazebo con Guardie zoofile e rappresentanze dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli.

Informazioni: referente del Monumento naturale dott. Corrado Battisti c.battisti@cittametropolitanaroma.it – cell. 328 2289873