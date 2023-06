Contributi regionali per i libri di testo, la Pubblica Istruzione di Ladispoli individua i beneficiari • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che l’ufficio “Pubblica Istruzione” ha proceduto alla quantificazione dei contributi regionali finalizzati alla fornitura gratuita o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023.

I beneficiari che hanno indicato correttamente il codice IBAN, riceveranno il contributo direttamente sul proprio conto corrente.

Coloro che non hanno trasmesso il codice IBAN o lo stesso risulta errato, dovranno recarsi, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, presso la Tesoreria Comunale – Banca Intesa San Paolo, via Flavia, n. 66 –Ladispoli – per ritirare quanto loro assegnato.

Si precisa che i contributi sono stati assegnati agli aventi diritto nel rispetto di quanto stabilito nelle linee guida di cui alla determinazione della Regione Lazio n. G09172 13/07/2022.