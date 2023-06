Proseguono i lavori per l'escavazione della foce del fiume Fiora a Montalto • Terzo Binario News

Nel perseguimento del costante miglioramento delle strutture turistiche e della sicurezza delle zone costiere, il Comune di Montalto di Castro ha avviato un importante intervento di escavazione della foce del fiume Fiora.

In collaborazione con la Regione Lazio, questa azione mira a favorire lo sviluppo della nautica da diporto agevolando le attività del settore ittico anche nella stagione

estiva. «L’intervento ha inoltre una ulteriore funzione – spiega l’amministrazione comunale -, ovvero con l’eliminazione delle barriere che ostruiscono l’uscita in mare delle acque pluvie si garantirà la sicurezza al centro abitato della marina di Montalto di Castro». L’escavazione della foce del fiume Fiora è un altro intervento che avrà un impatto positivo sulla promozione delle spiagge locali e sull’attrattività della zona per i turisti, che potranno godere dell’ambiente marino.