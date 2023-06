L'Estate tolfetana s'apre nel weekend con la Sagra del Prosciutto e della Catana • Terzo Binario News

Dopo un fine settimana intenso di eventi culturali, Tolfa entra nel vivo del cartellone estivo che, come vuole tradizione, si apre con una sagra.

Grazie al contributo di Città Metropolitana di Roma Capitale, sabato 17 e domenica 18 giugno infatti si terrà a Tolfa la consueta ”Sagra del Prosciutto”, frutto di un lavoro di massima sinergia tra i tanti volontari, l’Università Agraria, la Protezione Civile, le associazioni Cavallo Tolfetano e La Filastrocca, coordinati dall’amministrazione Bentivoglio.

Il primo appuntamento estivo tolfetano sarà dedicato alla tradizione, alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici e artigianali locali, alla buona musica live, all’’arte, al benessere e al divertimento per grandi e piccini.

Il 17 giugno infatti, a partire dalle ore 18, si apriranno gli stand artigianali, dei prodotti del posto e non mancheranno animazioni per i più piccoli in piazza Matteotti; alle ore 19 ci sarà musica live con la travolgente Street Band “The Phantomas Gang” per le vie del paese; dalle 21.30 sarà la volta dei noti e amati gruppi musicali dei Soreta & Kamorra Acoustic Trio nella storica piazza Matteotti e Zi Dany’s Band e MusicAmbulante in via Roma.

Si continua domenica 18 giugno, sempre a partire dalle ore 18, con l’apertura degli stand artigianali e dei prodotti enogastronomici a km 0.

Per entrambi i giorni sarà possibile visitare la suggestiva e interessante mostra fotografica di Giovanni Padroni, studioso ed esperto di storia tolfetana che, dice l’assessora alla Cultura Tomasa Pala a nome del Comune “ringraziamo per aver custodito con cura e passione il patrimonio fotografico del paese”.

Saranno esposte alcune foto d’epoca che raccontano momenti e personaggi protagonisti e testimoni della storia della Sagra del Prosciutto che é una delle feste piú amate della nostra tradizione. Espressione della cultura enogastronomica locale e dell’artigianato della Catana che sta emergendo tra i giovani con forza e determinazione, con note creative, sostenibili e innovative. Anche domenica ci sarà tanta animazione ludica per bambini in piazza Matteotti; alle ore 19 sarà la volta della coinvolgente Street Band dei “Lestofunky” lungo il centro storico.

Si concludono i festeggiamenti con una gradevole serata musicale alle ore 21.30 in compagnia dei “Mascalzoni Latini Mascalzoni Trio Mascalzoni Quartet” nella storica piazza G. Matteotti e “MusicAmbulante” in via Roma.

Saranno in vetrina lungo il centro storico i prodotti tipici dell’artigianato locale, tra cui spicca la famosa e tradizionale Catana.

La novità 2023 é il gemellaggio di cibi con la Sagra del Melone curata dalla Pro Loco Due Casette per rendere ancora piú gradevole il sapore del tipico prosciutto tolfetano. Un abbinamento che esalta il gusto del nostro prosciutto che sarà possibile degustare presso gli stand allestiti per l’evento e acquistare presso le numerose norcinerie del paese.

Da non perdere lo showcooking del giovane chef tolfetano Giuseppe Olivieri che cucinerà piatti a base di prodotti tipici locali, la domenica alle 18,30, nel cortile di Palazzo Buttaoni.

Insomma, questo fine settimana Tolfa offrirà una buona occasione per passeggiare per le vie del centro storico, gustare gli ottimi cibi nei molteplici e apprezzati centri di ristorazione del borgo ed acquistare prodotti tipici locali presso i punti vendita.