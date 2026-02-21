Promozione: Tolfa ospite del Fiumicino, il Santa Marinella attende il Capranica • Terzo Binario News

Tolfa e Santa Marinella provano a rimettersi in marcia a caccia della chimera terzo posto: lontano sì ma non irraggiungibile a patto di infilare qualche buon risultato sperando che le compagini davanti rallentino.

Si gioca la settima di ritorno del girone A di Promozione, con i collinari impegnati dalle 11 sull’erba del Desideri di Fiumicino mentre i rossoblù al Fronti ospitano alla stessa ora l’Atletico Capranica.

I tolfetani sono reduci dal colpo interno a spese della capolista Borgo Palidoro ma ora servono risultati anche lontano dalla Pacifica. Il Fiumicino in classifica è decimo con 29 punti. Dice il mister biancorosso Emiliano Cafarelli alla vigilia: «La situazione è complessa perché siamo un po’ corti di numero e in difficoltà. Giochiamo contro un avversario che in casa dà sempre molto filo da torcere a tutti. Sarà una partita molto difficile. Mi aspetto però dalla squadra capacità di adattamento e la voglia di portare a casa i tre punti, perché diventa davvero importante riuscire a farlo anche lontano da Tolfa».

Nella Perla invece si guarda alla sfida contro l’unici falisco, che si trova sul limbo fra la salvezza diretta e i play-out, ma soprattutto deve fare i conto con la sconfitta di domenica scorsa a Pianoscarano che ha ricacciato indietro i santamarinellesi in classica. Oggi serve vincere, anche in funzione di alcuni scontri diretti che posso consentire un accorciamento delle distanze.