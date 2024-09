Promozione, Tolfa e Santa Marinella non vincono ma crescono • Terzo Binario News

I collinari impattano 2-2 allo Scoponi contro la Pescatori, i rossoblù fanno 1-1 a Ostiantica

Neanche questa settimana Tolfa e Santa Marinella sono riuscite a vincere però hanno pure evitato di perdere. Entrambe sono andate sotto nel risultato quando mancava poco alla fine e poi sono riuscite a ottenere il pari. I collinari hanno chiuso sul 2-2 in casa contro la Pescatori Ostia, i rossoblù hanno raggiunto l’1-1 nella tana dell’Ostiantica.

Si è disputata la terza giornata del girone A di Promozione, nella quale i biancorossi allo Scoponi sono andati prima in vantaggio con Damiano Pasquini, poi si sono fatti raggiungere e rimontare dai lidensi salvo trovare con Miguel Vittorini il rigore che ha regalato il 2-2 conclusivo.

«La Pescatori Ostia mi ha stupito positivamente – dice mister Roberto Macaluso – un undici organizzato che per una ventina di minuti ci ha pressati, facendoci faticare per uscire. Poi la rete del vantaggio ci ha dato la possibilità di chiudere ma non l’abbiamo fatto.

Nella ripresa, la squadra è ripartita bene a caccia del gol-vittoria e le occasioni ci sono state con Fagioli e Pasquini. Invece è arrivato l’1-2 ed è stato un peccato perché non stavamo giocando male. Poi Miguel Vittorini ha cercato, trovato e trasformato i rigore del 2-2 e potevamo pure vincerla in extremis».

Un bilancio sulla gara: «Servono solo più attenzione ed equilibrio. La prestazione complessivamente è buona e ora arriva la Coppa Italia che per come è strutturata rappresenta un problema visto che i giocatori lavorano. Mundo, che deve scontare l’ultima giornata di squalifica, mercoledì ci sarà» la conclusione di Macaluso.

Sul fronte santamarinellese, l’1-1 non è risultato malvagio soprattutto perché quella reazione che Daniele Fracassa chiedeva dopo lo 0-2 interno contro il Salaria Vescovio c’è stato: «Il primo tempo è stato equilibrato – dice l’allenatore – nel quale abbiamo subito gol sull’unico tiro in porta subito per via di una disattenzione su un’uscita errata. C’è stata poi una grande risposta del Santa Marinella: nel secondo tempo siamo stati padroni del campo, abbiamo pareggiato con Simone Trincia e siamo andati più volte vicini al raddoppio in svariate occasioni con Cerroni e Tabarini. Alla fine ci prendiamo il punto e la reazione. L’orgoglio che c’è stato così come la gamba, soprattutto perché abbiamo costretto l’Ostiantica a giocare nel nella propria area. Questo aspetto ci dà morale» la frase finale di Fracassa.

La classifica però inizia a sgranarsi. Infatti in testa c’è una Duepigrecoroma che sta stupendo tutti, visto che è a punteggio pieno, con 9 punti da sola (e successo domenica a Tarquinia). A 7 l’Ostiantica, a 6 Vescovio e Pianoscarano e a 5 il Cerveteri. Tolfa e Santa Marinella di punti finora e hanno raccolti appena due come Tarquinia e Pescatori Ostia. Dopo il campionato, come si accennava ecco che arrivano i 32esimi di finale di Coppa Italia di Promozione domani alle 15.30. Il Tolfa sarà ancora di scena alla Pacifica, dove arriverà lo Junior Football Club Civita Castellana. Per il Santa Marinella invece seconda trasferta consecutiva, stavolta in quel di Aranova dove affronterà il Borgo Palidoro.