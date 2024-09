A Santa Marinella consigli comunali in streaming • Terzo Binario News

“Trasparenza e partecipazione. Sono questi gli obiettivi al centro della scelta di trasmettere in diretta streaming i consigli comunali di Santa Marinella – ha dichiarato il presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella – e ci auguriamo, come Amministrazione Comunale, di coinvolgere i cittadini nella vita politica della città, assistendo in diretta all’adunanza del consesso più importante del nostro Comune.

Sul sito e sui canali social facebook e Whatsapp istituzionale – ha proseguito Minghella – di volta in volta sarà pubblicato il link tramite cui accedere alla visione della diretta sia su pc che su smartphone in modo semplice e veloce”, ha concluso il presidente del Consiglio.

“L’obiettivo dell’iniziativa è ridurre la distanza tra la politica e i cittadini. La partecipazione dei cittadini alla vita politica del paese è un ulteriore tassello che mi stimola ancor di più a svolgere l’attività politico amministrativa con passione e dedizione in favore della collettività- ha commentato il sindaco Pietro Tidei.

“Tutta l’Amministrazione ha sin da subito creduto nella bontà di tale servizio che favorisce la trasmissione del messaggio politico amministrativo non alterando la realtà dei fatti”, ha concluso Tidei.

Oggetto della seduta di questa mattina è stata la ratifica della variazione di bilancio, approvata con il consenso dei consiglieri di maggioranza e l’astensione dei consiglieri di minoranza. Il Consiglio si è subito dopo concluso.