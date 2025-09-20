Promozione, si comincia: Santa Marinella ospite della Duepigrecoroma • Terzo Binario News

In campo domenica alle 15 a Ottavia per la prima giornata del girone A

Adesso si fa sul serio e il Santa Marinella domani per l’occasione va su un campo difficile come quello di Ottavia per afforontare dalle 15 la Duepigrecoroma nella prima giornata del girone A di Promozione.

Essendo il primo turno le incognite intorno alla sfida sono tante, sia sul fronte rossoblù che su quello romano anche se qualche informazione è stata carpita sui santamarinellesi, per via di alcuni test disputati nelle settimane scorse compreso un turno di Coppa Italia; invece per la Duepigrecoroma il punto interrogativo è ancora più grande.

L’anno scorso furono protagonisti di un inizio di stagione fantastico con vittorie in serie e la sensazione che potessero essere protagonisti fino alla fine. Poi fu proprio la sconfitta per 2-1 subita allo stadio Fronti a ridimensionare le ambizioni romane che poi iniziarono a perdere terreno e infine arrivò una posizione finale di metà classifica che forse rispecchiava meglio il loro valore.

Ma in estate le compagini della Capitale subiscono spesso delle rivoluzioni nelle rose pertanto calibrare adesso il peso dell’avversario risulta più difficile.

Per il Santa Marinella tutto sommato cambia poco perché l’ambizione è quella di rimanere nel lotto di vertice quindi è importante anche partire bene. In Coppa contro il Cerveteri – a parte l’esclusione a tavolino – non andò affatto come sperato dunque c’è da attendersi delle correzioni, a maggior ragione con i tre punti in palio. «Quella del 2025 è stata un’estate intensa – racconta mister Daniele Fracassa – caratterizzata da una bella preparazione intensa e non vediamo l’ora di iniziare. L’amara esclusione dalla Coppa Italia ci costringe a pensare solo al campionato, unico obiettivo da perseguire in questa stagione». Intanto si lavora alla formazione e per questa c’è il dubbio legato a Brutti, che in settimana è stato influenzato e sicuro assente sarà Astorelli, al rientro la prossima settimana. Dunque l’under Coronas andrà in porta, linea a quattro con capitan Gallitano, Melone, Luchetti e Buonanno; in mediana Galluzzo e Del Mastro con ballottaggio fra Tranquilli e Cuomo, davanti Mariani e Cerroni. L’altro dubbio è sul secondo under da schierare ovvero uno fra Scala e Borioni. Un undici di partenza più accorto e meno spregiudicato: «Preferisco iniziare coperto,

esporsi subito meglio di no. Ho poche informazioni sulla Duepigrecoroma a parte che corrono e sono mediamente giovani e per questo bisogna stare attenti. La griglia di partenza? Lassù la concorrenza è spietata e in pole position metto come favorita top il Tolfa e poi le altre tutte sullo stesso piano ovvero Ladispoli, Fiumicino, Santa Marinella e Olimpus. Poi ci sono da attenzionare formazioni come Borgo Palidoro, Capranica e Atletico Cimina che possono dire la loro in campionato» la conclusione di Daniele Fracassa.