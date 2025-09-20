Dopo l'assaggio ecco l'incontro: Tolfa-Cerveteri apre la Promozione • Terzo Binario News

L’assaggio già c’è stato ma ora si fa sul serio. Oggi alle 15.30 si scende in campo allo Scoponi per la prima giornata del girone A di Promozione che vede proprio il Tolfa, con avversario il Cerveteri, come potenziale protagonista visto il mercato estivo che ha portato a vestire di biancorosso pezzi da novanta come Manuel Vittorini, il ritorno di Andrea Moretti e l’ingaggio di altri giocatori come Jacopo Gaudenzi o Christian Vittorini che vanno a comporre una rosa di livello stellare, se uniti ai pezzi importanti rimasti come capitan Marco Roccisano, Marco Bevilacqua, Gianluigi Salvato, Gianluca Nuti.

Come si diceva, un assaggio di campionato c’è stato a fine agosto con il memorial Ciancarini che ha visto collinari e verdazzurri affrontarsi con la preparazione fisica iniziata da poco. Ne uscì un 3-2 segnato da due tempi in cui il primo fu a totale appannaggio dei padroni di casa – che infatti segnarono tre reti – mentre nella ripresa gli ospiti di Marco Ferretti seppero riprendersi trovando due reti.

Però mancavano diverse settimane dall’inizio del campionato e nel frattempo le due compagini hanno cominciato a trovare un assetto più stabile anche grazie ai due turni di Coppa Italia (uno per i ceriti, che il secondo non l’hanno disputato per l’estromissione del Santa Marinella). Oggi però ci sono in palio i punti veri e il margine di errore si assottiglia parecchio.

«Siamo pronti – dice mister Michele Micheli – e in teoria è tutto pronto vedremo sul campo. È stata una buona settimana in cui si è lavorato bene, la squadra è motivata e a occhio ho notato una crescita globale sia fisica che tattica e anche mentalità va migliorata, come la concentrazione affinché si parta forte». Anche per l’allenatore il torneo estivo è archiviato: «Il memorial non vale nulla poiché era la prima uscita in assoluto e dopo ci sono state solo le due gare di Coppaper questo è presto per un bilancio sulla squadra. Il Cerveteri? Me lo aspetto organizzato, in Coppa ha ottenuto un risultato importante per questo dobbiamo giocare una gara di livello per vincere. Restano fissi i principi-base poi i giocatori ruotano la rosa è ampia e ci sono tante soluzioni. Saranno assenti Roccisano, Christian Vittorini e Selvaggio, infortunatosi con l’Urbetevere oltre a Mancini. Moretti vediamo se portarlo in panchina. In attacco è possibile la riproposizione del falso 9 ma ne voglio parlare con lo staff che ringrazio del lavoro quotidiano che svolgono Gentili, Bentivoglio, Smacchia e Belloni perché dietro il mio lavoro c’è tanto del loro», la conclusione del tecnico.

Due invece le novità dal mercato. Una, il ritorno del portiere Daniele Paniccia, che Tolfa e Micheli li conosce bene. E poi alla Pacifica va registrato un altro nuovo acquisto. Si tratta del terzino destro classe 2007 Manuel Benedetti che arriva dal Vastogirardi, vincitore dell’Eccellenza molisana nella passata stagione. Per lui un passato nel Tarquinia e nel Civitavecchia, oltre ai settori giovanili di Trasvetevere e Ostiamare. A dirigere questa sfida è stato designato Matteo Martino di Roma 1, assistito da Riccardo Poggetti anch’egli di Roma 1 e Alessandro Nistri di Ciampino.