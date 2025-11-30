Il Tolfa dilapida il doppio vantaggio: 3-3 a Capranica • Terzo Binario News

Delusione cocente per il Tolfa che a Capranica prima va sotto, poi si porta sull’1-3 salvo poi farsi rimontare fino al 3-3 compromettendo la corsa verso i piani alti della classifica.

Al campo Morera del comune cimino si è disputata l’11esima giornata del girone A di Promozione, nella quale – in virtù dei diversi scontri diretti previsti dal calendario – c’era l’ottima occasione per accorciare le distanze su diverse concorrenti. In campo vanno dall’inizio sia Manuel che Miguel Vittorini a rinforzare l’attacco mentre Marco Roccisano torna titolare al centro della difesa.

Invece a gelare i collinari al 30’ è stato l’ex santamarinellese Pagliuca, abile a concretizzare una delle prime vere azioni offensive dei padroni di casa.

Tuttavia i biancorossi non si scompongono e grazie a Marco Bevilacqua trovano il pari pochi minuti prima del doppio fischio di metà gara.

Nella ripresa la squadra di Michele Micheli esce fuori alla grande prendono il controllo della partita. Al 22’ a trovare la rete del sorpasso è Jacopo Gaudenzi mentre al 31’ bomber Giovanni Bernardini trova la terza rete che sembra chiudere ogni discorso. E invece non è chiuso proprio nulla perché nel finale l’Atletico Capranica mette in campo una reazione veemente: al 44’ Brea coglie di sorpresa la retroguardia ospite e nel giro di un minuto arriva il punto del pari, stavolta per merito di Cruciani che completa la rimonta che vale il 3-3 definitivo.

Amaro il commento finale del direttore sportivo tolfetano Marcello Smacchia: inutile nascondere che il pareggio fa malissimo per il modo in cui è arrivato. Il Tolfa per 85’ è stato padrone del campo e perdere due punti così è doloroso. Questi cali di concentrazione sono inammissibili per riprendere la marcia verso la vetta, ma servono maggiori cinismo e maturità nelle fasi topiche della partita. Sappiamo di essere forti ma non possiamo più sbagliare, non in questo modo».

Solo che non c’è molto tempo per la delusione: infatti domenica allo Scoponi arriva un Pescia Romana in ripresa, che ha battuto il Fiumicino.

Intanto in classifica i biancorossi vedono allontanarsi le battistrada visto che il Palidoro è primo a 29, segue la Cimina Falisca un punto sotto, Pianoscarano 19, Cerveteri Campagnano e Grifone 18, Olimpus 17 e poi c’è il Tolfa a quota 16.