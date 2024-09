Promozione, Santa Marinella e Tolfa affondano contro Vescovio e Palocco • Terzo Binario News

Rossoblù battuti al Fronti 1-2, i collinari 2-0 in trasferta

Doppia sconfitta per Santa Marinella e Tolfa nella seconda giornata del girone A di Promozione. I rossoblù hanno ceduto 2-0 al Fronti contro il Salaria Vescovio mentre i collinari hanno perso 2-1 a Palocco. Un turno decisamente negativo per le compagini del comprensorio che in classifica languono con appena un punto in due gare.

In via delle Colonie i rossoblù hanno ceduto 2-0 all’undici di Jacopo Ercolani anche se la gara è stata aperta fino alla fine. Un rigore abbastanza dubbio fischiato per un’uscita del portiere Ciaccia – trasformato da Franco – e il regalo della difesa che concede a Mari la porta vuota per insaccare sono gli episodi che hanno segnato la partita. «Purtroppo è stata una gara condizionata – dice mister Daniele Fracassa – ma noi non possiamo permetterci di avere quel tipo di atteggiamento in campo. Ci sono stati troppi errori individuali e, anche se se si parte in svantaggio per via di un rigore dubbio concesso agli avversari, ci vogliono più personalità e maggior carattere. Quindi la prestazione contro il Vescovio ha mostrato un passo indietro rispetto al derby. Bisogna soltanto chiedere scusa ai tifosi perché non meritano questo tipo di prestazioni. Dobbiamo essere autocritici, analizzando gli errori commessi. Chiaramente il campionato è iniziato adesso, questa partita deve servirci da lezione. Dobbiamo abbassare la testa e lavorare per preparare al meglio la trasferta di domenica nella tana dell’Ostiantica». Chiosa finale sulla presenza di un gruppo di tifosi del Montesacro (terza compagine che compone la “franchigia” ma il cui nome è stato cancellato) che hanno contestato per tutto il secondo tempo. Dagli spalti hanno anche lanciato dei fumogeni, uno dei quali ha bruciato una piccola area di erba sintetica del campo.

Non è andata tanto meglio al Tolfa, che ha ceduto 2-1 una partita in cui il difetto maggiore è stata la mancanza di adattamento a un campo in terra battuta. «L’approccio è stato sbagliato nonostante una settimana positiva di lavoro – dice il tecnico Roberto Macaluso – come dimostra il gol subito dopo duegiri di orologio. Abbiamo rischiato di subirne un altro e solo dopo 25 minuti si è cominciato a vedere qualcosa. Il 2-0 subito a fine primo tempo da fuori area non ha impedito alla squadra di provarci, anzi. Nella ripresa siè giocato solo nell’area del Palocco, la segnatura è arrivata troppo tardi con un autogol su cross di Galletti. Loro si sono difesi bene, il campo è stata una sofferenza ma non ci sono alibi. Tuttavia, neanche il pari sarebbe stato soddisfacente. È una sconfitta senza drammi ma allarme c’è, per i 3 gol subito e il solo punto incamerato», la conclusione dell’allenatore che peraltro ha dovuto rivedere parecchio la lista gara. Infatti Santi ha subito una nuova lussazione alla spalla e ne avrà per almeno un mese. Poi è approdato in biancorosso Alessio Fedeli, una seconda punta, ed è salito dagli Allievi il classe 2008 Alessio Santecchi.