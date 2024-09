Castagnari: "La Vecchia convince" e domani c'è la Coppa Italia • Terzo Binario News

Un bel punto quello che il Civitavecchia ha ottenuto al Manlio Scopigno contro la Fc Rieti. L’1-1 finale soddisfa i nerazzurri che hanno passato indenni una trasferta difficilissima, dentro uno stadio di livello professionistico, contro un undici competitivo. E domani si scende di nuovo in campo per la Coppa Italia.

Il pari nella seconda di campionato di Eccellenza soddisfa in primis il tecnico Massimo Castagnari che tuttavia, sperava di tornare sul Tirreno con altri due punti in tasca: «Nel primo tempo avremmo dovuto essere in vantaggio per 3-0 – afferma il mister civitavecchiese – e c’è l’incognita sul gol che ci è stato annullato, il quale sarebbe valso il 2-0.

La partita è vissuta di momenti, con il primo tempo appannaggio nostro e la ripresa per i reatini, negli ultimi quindici minuti siamo tornati sugli scudi e questo è un dato molto importante. Finire in crescendo in questa fase di stagione è di ottimo auspicio, ancor di più se si pensa che i sabini, quando noi eravamo più pressanti, loro hanno preferito chiudersi proprio per evitare di perdere». L’allenatore poi si sofferma sui complimenti alla squadra: «L’altro dato positivo che sottolineo è quello della prova di maturità dei giocatori. Non è facile andare in Sabina e dimostrare questa personalità. Siamo stati bravi sotto l’aspetto dell’atteggiamento ma anche del gioco in un campo difficilissimo. Fa parte di quel processo di crescita che sottolineavo poc’anzi, iniziato durante la fase di pre-campionato in cui spesso non siamo stati brillanti a causa della pesantezza del lavoro atletico e delle strutture fisiche dei giocatori mentre domenica siamo stati in partita di testa e di gambe». Anche se le giornate di Eccellenza disputate sono appena due, un occhio alla classifica Castagnari lo getta, tra l’altro costatando un dato ovvero quello che nessuno è a punteggio e tutte le squadre sono raggruppate vicine vicine: «I risultati della seconda giornata posso dire che non sono stati sfavorevoli per il Civitavecchia. Al momento nessuno è scappato via, segno che almeno per adesso regna l’equilibrio. Certo, ci sono le corazzate che non vedono l’ora di scappare via ma per adesso nessuno è a punteggio pieno». Infatti, con 4 punti insieme al Civitavecchia ci sono W3 Maccarese, Fiumicino, Valmontone e Boreale. E quest’ultima sarà l’avversaria di domenica prossima nella terza giornata.

Ma di tempo per fare il punto della situazione ce n’è poco, anzi quasi per niente. Infatti già domani i nerazzurri scendono di nuovo in campo, per l’andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Alle 15.30 arriva al Tamagnini l’Antica Aurelio. Ma non sono previste rotazioni profonde nella formazione che si scontrerà con i romani di Primavalle: «Il brasiliano Cruz è uscito dal campo con qualche dolore che valuteremo nelle prossime ore. Quindi non so se lo rischierò mentre Funari è squalificato dunque la sua assenza è forzata. Ieri il gruppo si è riposato, oggi ci alleniamo per preparare la competizione infrasettimanale, ma non prevedo stravolgimenti nell’undici iniziale» l’affermazione finale di Massimo Castagnari.