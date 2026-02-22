Promozione: il Santa Marinella ribalta il Capranica con Cuomo e Astorelli • Terzo Binario News

Santa Marinella: Coronas, Luchetti, Arseni, Cuomo (35’st Casaccia), Galluzzo (41’st Altamura), Caforio, Tabarini (40’st Mariani), Del Mastro, Cerroni, Tranquilli, Astorelli (31’st Scala). A disp. Artegiani, Vitali, Salis, Di Pofi, Brutti. All. Daniele Fracassa.

Atletico Capranica: Calisse, Felici (40’st Bruziches), Petroselli, Palermo, Temperini (21’st Patrizi), Pompei, Nataloni (28’st Martinozzi), Tomassi (31’st Pagano), Rizzo, Felici (21’st Bucca), Cruciani. A dispo. Fimiani, Emili, Martinozzi, Patrizi, Shainas, Micheli. All. Massimiliano Nardecchia.

Arbitro: Antonio Maria Bassi di Roma 1.

Reti: 12’pt Rizzo (C), 34’pt Cuomo (S), 17’st Astorelli (S).

Il Santa Marinella compie il suo dovere battendo al Fronti per 2-1 l’Atletico Capranica, rimanendo così attaccato al treno del terzo posto che tuttavia resta distante sei punti.

In via delle Colonie, nella settima di ritorno del girone A di Promozione, a passare in vantaggio sono gli ospiti con un rasoterra dal limite dell’area di rigore scoccato da Rizzo dopo 12 minuti dal fischio di inizio.

Il Santa Marinella non si scompone e al 23’ Caforio si rende pericolosissimo sfiorando il pareggio che invece arriva al 34’ con Cuomo che di testa risolve da pochi passi a seguito di una mischia formatasi davanti alla porta.

Nel secondo tempo, i rossoblù alzano il ritmo costringendo il Capranica sulla difensiva. Ne nascono diverse occasioni ghiotte per cercare la più succosa delle quali è quella dal dischetto. Si porta dagli 11 metri Samuele Cerroni che si fa respingere il tiro e sulla ribattuta Astorelli colpisce la traversa. Al ‘65 lo stesso Astorelli però si rifà alla grande, rubando palla e scaricandola in porta per un gol bellissimo. Nel finale Mariani in contropiede potrebbe triplicare, ma si lascia chiudere lo specchio dal portiere ospite.

Soddisfatto anche il direttore sportivo. «È stata una vittoria che ci voleva – afferma il direttore sportivo Stefano Di Fiordo – soprattutto perché volevamo riscattare la sconfitta di Pianoscarano. Alla vigilia sapevamo che si trattava di una partita difficile, perché loro sono ben organizzati e contano su buonissime individualità. I ragazzi sono stati molto bravi perché dopo che si sono trovati in svantaggio, non si sono mai disuniti. Hanno cercato proseguire loro la partita e ci sono riusciti. Poi si poteva anche vincere con un punteggio più largo, ma il loro portiere è stato davvero bravo in un paio di occasioni su Cerroni. Comunque la squadra ha dimostrato carattere e compattezza, da domnani ci prepareremo per la trasferta di domenica a Pescia Romana, sicuramente un altro campo impegnativo».

In classifica come accennato il distacco dal Pianoscarano (che occupa la terza posizione solitaria con 44 punti) rimane di sei lunghezze anche se il Santa Marinella ha centrato l’aggancio al Campagnano, uscito battuto dal campo della Falisca Cimina. Sotto, incalzano il Ladispoli a 37 e il Tolfa a 35.