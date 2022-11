Promozione: il Tolfa aspetta la Sorianese, Santa Marinella ospite del Canale • Terzo Binario News

Tolfa in ripresa, Santa Marinella a caccia di riscatto. Nella sesta giornata del campionato di Promozione le due compagini locali hanno obiettivi simili – ovvero vincere – stessa posizione di classifica – quinto posto con 9 punti – ma per perseguire lo scopo useranno strade diverse perché si trovano in condizioni diverse.

Domani pomeriggio alle 14.30 i collinari ospitano allo Scoponi la Sorianese. La compagine cimina è ad appena una lunghezza sotto nel girone A per una sorta di scontro diretto per le posizioni di vertice.

Nella passata stagione, lo scontro alla Pacifica terminò 2-0 ma con una doppia trasferta per gli ospiti, che dovettero ritornare perché la gara originaria venne interrotta dopo appena tre minuti di gioco.

In casa biancorossa si sta attraversando un buon momento: domenica è arrivata la terza vittoria consecutiva – di cui due in trasferta- che hanno ridato slancio agli uomini di Daniele Fracassa, che hanno patito un inizio stentato. Però tutto questo non basta: per rientrare decisi in corsa per le posizioni nobili, e solo la prima consente il salto in Eccellenza, urge ulteriore continuità. «Veniamo da una buona prestazione collettiva – spiega il mister – con pochi rischi corsi. Come noi, anche la Sorianese ha cambiato tanto ma la struttura è solida e a loro piace giocare al calcio come noi, provando a imporre il proprio gioco senza chiudersi. Per qusto si profila una bella gara». Situazione infortunati: Fabio Marconi aspetta il responso risonanza magnetica al ginocchio mentre Omar Pastorelli, che ha accusato un dolore alla coscia di un vecchio infortunio è in ripresa e si deciderà solo all’ultimo se inserirlo in lista gara. «In questo momento c’è la Coppa contro il Borgo, poi Aranova e Casal Barriera. Una fase in cui non possiamo sbagliare né rischiare». Sui giocatori: «Simone Pappalardo è una bella conferma, da terzino sinistro è stato uno dei migliori. È confermatissimo, sta bene e gioca mentre la scelta è davanti con uno fra Damiano Pasquini o Robert Taflaj titolare. È favorito il primo ed è previsto il rientro di capitan Alessio Mecucci» conclude Fracassa. Dirigerà l’incontro Alessia Cento di Tivoli, assistita da Daniele Monaco di Roma 2 e da Valerio D’Ippolito, anch’egli della sezione tiburtina.

I santamarinellesi invece domani alle 11 saranno a Vejano, ospiti del Canale Monterano del tecnico civitavecchiese Riccardo Sperduti. In campo il capocannoniere del girone A Giordano Belardinelli, in recupero da un infortunio e per i rossoblù lo scoglio sarà difficile da superare. «Il capitolo-Ottavia è chiuso, dove hanno pesato le carenze tecniche individuali – spiega l’allenatore Nicola Salipante – ma siamo sempre a 4 punti dalla prima. L’altalena di risultati, i tanti gol segnati e subiti mostrano squilibri pericolosi che rendono necessario un intervento sul mercato a dicembre. Questo manda in sofferenza tutti, anche elementi esperti come Marco Bevilacqua». Il portiere Andrea Sanfilippo si è lesionato il crociato anteriore a Pescia e serve un altro portiere senior. Dubbio su Samuele Pangi e sicuro assente Lorenzo Scudi.

Terna arbitrale composta da Giuseppe Falasconi di Aprilia, con Matteo Ticani di Roma 2 e Benito Eolo Sottile di Roma 1.