Vilette Santa Marinella, il Circolo Pyrgi di Fdi con il prefetto: “Giusto l'abbattimento” • Terzo Binario News

Il Circolo “Pyrgi” di Fratelli d’Italia esprime la propria soddisfazione per la decisione del Prefetto di Roma di nominare un Commissario ad Acta e rendere, così, esecutiva la sentenza del TAR del Lazio circa l’abbattimento dei tre villini abusivi situati sul Lungomare Marconi in Santa Marinella.

Fratelli d’Italia si unisce al circolo “Cittadini Pyrgi contro le mafie e la corruzione” che oggi, sugli organi di stampa, ha espresso la propria perplessità circa l’intenzione della Giunta Tidei di promuovere un incidente d’esecuzione e rendere così valido il permesso a costruire, a suo tempo negato.

Allo stesso tempo, il Circolo “Pyrgi” di Fratelli d’Italia rivendica il proprio ruolo nella tutela della legalità e della buona amministrazione nell’ambito della vicenda in essere. Infatti, nei giorni scorsi, il Consigliere di FdI Francesco Settanni ha inviato una missiva al Prefetto di Roma per chiedere di voler provvedere all’immediata esecuzione di quanto disposto nella sentenza del TAR del Lazio e di trasmettere opportuna segnalazione alla Procura della Repubblica di Civitavecchia ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, onde aprire un’apposita istruttoria per verificare se, nell’annoso procedimento amministrativo, possa configurarsi l’ipotesi di danno erariale a carico del Comune per le spese di affidamento dell’incarico legale.

L’azione del Circolo “Pyrgi” di Fratelli d’Italia non è dettata dalla volontà di compiere una sterile polemica, ma è ispirata dalla determinazione di voler garantire il bene comune contro lo spreco di fondi pubblici, voluto dall’attuale Amministrazione comunale, per garantire interessi di privati.”

