Promozione, il Santa Marinella si gioca il primo posto • Terzo Binario News

Nel turno infrasettimanale, arriva allo stadio Fronti la capolista Grifone; il Tolfa ospita il Salaria Vescovio, le gare iniziano alle 15

Sfida dentro o fuori quella a cui è chiamato oggi il Santa Marinella: in via delle Colonie arriva il Grifone Gialloverde attuale capolista e per rimettersi in corsa i rossoblù devono vincere.

Anche perché se così non fosse, dietro c’è un Tolfa che incombe, oggi impegnati allo Scoponi contro il Salaria Vescovio. Insomma, un turno infrasettimanale interessantissimo quello che vale per la settima di ritorno del girone A di Promozione con entrambe le partite che avranno inizio alle 15.

I riflettori, e non potrebbe essere altrimenti, sono puntati su via delle Colonie per via dello scontro fra l’attuale capolista con 51 punti e la seconda di ricorsa a 48.

Impossibile però non rivolgere lo sguardo a domenica scorsa, perché quanto avvenuto nello 0-0 di Tarquinia ha avuto ripercussioni evidenti sulla classifica ma non solo. Il vantaggio accumulato è stato dissipato e la marcia dal pari interno con l’Ostiantica si è rallentata perché a parte il successo di Civita Castellana è arrivato appena un punto dalle successive due gare. Troppo poco e infatti il Grifone ne ha approfittato. Tornando a domenica, «il problema – ha commentato mister Fracassa – è che non siamo riusciti a scardinare il muro difensivo del Tarquinia sebbene ci si sia provato in tutti i modi, specialmente il secondo tempo e rischiando anche qualcosina, ma alla fine le linee di passaggio erano chiuse. Dobbiamo essere più cattivi per scardinare questi schieramenti difensivi e per indirizzare le gare. È uscito un pareggio amaro, che ci porta adesso a preparare la partita di oggi. È un momento molto delicato per noi, però dobbiamo rimanere uniti e cercare di recuperare più giocatori possibili per arrivare al rush finale. Contro il Grifone ci vuole un atteggiamento più incisivo e visto che giochiamo in casa cercheremo di fare nostra la gara».

Quatto quatto si è avvicinato il Tolfa che, sebbene domenica scorsa scorsa abbia passato una domenica di relax, si ritrova terzo con 45 punti in attesa che si disputi il derby fra Pescatori Ostia e Ostiantica rinviato per maltempo. Ma l’avversario odierno ovvero il Salaria Vescovio, è lontano appena due lunghezze. Dunque è necessario vincere, per prendere abbrivio con le altre inseguitrici, e poi per continuare la corsa al secondo posto che vale i play-off. Per questo la compagine di Roberto Macaluso potrà sfruttare il turno di riposo che il calendario ha riservato proprio a ridosso del doppio impegno fra mercoledì e domenica, in cui si sono potute ricaricare le pile.