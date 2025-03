Gli Winter Games al Comprensivo di Santa Marinella • Terzo Binario News

Scelto come Istituto rappresentativo per la Regione Lazio, stamattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00 l’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù si è tinto di azzurro e ha visto 100 bambini esibirsi nei festeggiamenti in diretta live Facebook con Torino per gli Special Olympics Winter Games.

Quattro classi di scuola dell’infanzia, rispettivamente le sezioni A, B e D di Vignacce e la sezione F della scuola dell’infanzia Montefiore e la classe I B scuola primaria Pirgus, supportati dai ragazzi delle classi seconde della secondaria di primo grado del plesso Carducci, si sono esibiti in una sfilata, hanno ballato sulle note de “L’ombelico del mondo” di Jovanotti, rievocando il Flasmob di dicembre, e si sono misurati con un percorso motorio in 8 tappe divisi in squadre secondo i più noti sport invernali.

Un grande pubblico ha applaudito i giovani atleti: la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Velia Ceccarelli, i genitori dei ragazzi e una delegazione di docenti spagnoli in mobilità Erasmus presso l’attivo istituto santamarinellese.

L’evento è stato preceduto dal rilascio di due prodotti: un ebook con il dettaglio dei progetti a cui l’istituto lavora ( https://read.bookcreator.com/wLFzjhKZfvarN6bBerxaOBFiquW2/zp-ge477Ty65F6TZU5Phcw ) e un video di presentazione della scuola, in particolare di ciascuna delle classi coinvolte nella manifestazione ( https://www.youtube.com/watch?v=etl5m5DmI4M ).

Un ringraziamento speciale alla referente Monica Trenti e a tutti i docenti coinvolti a vario titolo che si sono spesi per la buona riuscita dell’evento.