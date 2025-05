Progetto Tobia, inaugurazione al San Paolo di Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è svolta questa mattina, presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, la cerimonia di inaugurazione del progetto Tobia, promosso dalla ASL RM 4, che ha l’obiettivo di supportare i pazienti affetti da gravi disabilità nell’accesso ai servizi ospedalieri.

Un progetto che testimonia l’impegno concreto delle istituzioni verso una sanità più equa, umana e inclusiva. Nel corso della mattinata è stato inoltre presentato il progetto Elisir, realizzato anche grazie alla sinergia tra ASL RM 4, Comune di Civitavecchia e Regione Lazio. Elisir introduce un innovativo sistema di comunicazione assistita che consente alle persone sordomute di interagire con il personale ospedaliero attraverso dispositivi palmari, facilitando così l’accesso ai servizi e superando le barriere linguistiche.

All’iniziativa ha preso parte anche l’Assessore regionale alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, On. Massimiliano Maselli, a testimonianza dell’attenzione che la Regione Lazio sta riservando al tema dell’accessibilità e dell’inclusione nei percorsi di cura.

“Questi progetti sono l’esempio di come la collaborazione tra istituzioni possa tradursi in risultati concreti per migliorare la qualità della vita delle persone più fragili – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene –. Ringrazio la ASL RM 4 nella persona del Direttore Generale Rosaria Marino, e la Regione per la lungimiranza e l’impegno con cui stanno investendo in un’idea di sanità sempre più accessibile, e la Regione Lazio per il sostegno concreto garantito”.

“L’accesso ai servizi sanitari deve essere garantito a tutti, senza distinzioni – ha aggiunto l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune, Antonella Maucioni –. Il progetto Tobia e il progetto Elisir rappresentano un modello virtuoso di inclusione, frutto della capacità di ascoltare i bisogni e di dare risposte adeguate e sostenibili, costruendo reti di sostegno forti e radicate nel territorio”. L’Amministrazione comunale desidera inoltre ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, che ha contribuito alla realizzazione del progetto con la consueta sensibilità e attenzione alle esigenze del territorio.

L’Amministrazione comunale continuerà a sostenere con convinzione tutte le iniziative che promuovano una sanità pubblica più giusta, accessibile e vicina ai cittadini.