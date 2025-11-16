Oltre un milione dalla Regione Lazio per arenili e aree marittime demaniali di Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Comune di Civitavecchia è risultato assegnatario di un contributo regionale pari a 1 milione e 20 mila euro, destinato a coprire il 90% dei costi complessivi degli interventi di miglioramento e messa in sicurezza degli accessi agli arenili e alle aree marittime demaniali.

Il finanziamento, proveniente dalla Regione Lazio, rappresenta un importante riconoscimento per la qualità della progettazione e per l’impegno dell’Amministrazione comunale nel perseguire obiettivi di tutela ambientale, sicurezza e valorizzazione del patrimonio costiero.

“Un risultato significativo che conferma la bontà del lavoro portato avanti dall’Assessorato all’Ambiente e dagli uffici comunali” ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene.

“Ringrazio l’Assessore Stefano Giannini per la costanza e la competenza con cui ha seguito ogni fase di questo progetto, e ringrazio gli uffici per l’efficienza e la professionalità dimostrate. Questo finanziamento ci consentirà di intervenire concretamente per rendere più sicuri e fruibili gli accessi al mare, restituendo alla città aree curate e pienamente accessibili.”

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini, che ha sottolineato come “il contributo ottenuto sia il frutto di un lavoro accurato, condiviso con gli uffici e orientato alla qualità dei progetti. La messa in sicurezza e la riqualificazione degli accessi agli arenili rappresentano un tassello importante del percorso di tutela e valorizzazione del nostro litorale, su cui intendiamo continuare a investire”.