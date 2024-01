Porticciolo a Tarquinia, il piano illustrato in Regione • Terzo Binario News

Presso la sala Etruschi del Consiglio regionale, l’assessore Pasquale Ciacciarelli e l’ingegner Roberto Fiorelli hanno illustrato il piano dei porti d’interesse economico.

La riunione, che si è svolta in VI Commissione presieduta dal consigliere Cosmo Mitrano, ha visto la partecipazione del sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi.

Il primo cittadino ha ascoltato le parole dell’assessore e le osservazioni sollevate sia dai tecnici che dai consiglieri. Il Sindaco sarà poi nuovamente ricevuto in Regione per la fase delle audizioni, in cui prenderà la parola.

Giulivi sta seguendo in prima persona lo svolgimento dell’iter che porterà all’approvazione definitiva del piano dei porti in Consiglio regionale. Il pacchetto di interventi, che rappresenta un investimento importante per la città di Tarquinia, è stato già approvato dalla giunta Rocca e, una volta terminato il processo decisorio, potrà diventare a tutti gli effetti uno strumento di pianificazione urbanistica a disposizione del Comune, che potrà avviare la realizzazione dell’opera portuale.