Prof ai domiciliari: è accusato di molestare alunne e alunni • Terzo Binario News

Un professore di un istituto superiore di Roma sud è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma su delega della procura.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip.

Il docente è accusato di violenza sessuale nei confronti di quattro alunni minorenni, per averli palpeggiati.

Le indagini sono partite dopo la denuncia di un genitore di una delle vittime.

I fatti risalgono a circa un anno fa e si sarebbero consumato in una scuola di Roma Sud. La vicenda è venuta alla luce quando un alunno ha raccontato ai genitori cosa accadeva a scuola. Il padre del ragazzino ha denunciato immediatamente l’accaduto ai Carabinieri e informato la dirigente scolastica.

In seguito, gli investigatori hanno raccolto altre segnalazioni, una in particolare arrivata dal dirigente scolastico.

In totale, secondo quanto si apprende, sarebbero quattro i casi accertati.

L’uomo, secondo le testimonianze delle vittime, si comportava in maniera naturale con gli alunni, risultando anche simpatico e affabile.

Ma una volta rimasto solo con qualcuno di loro, si sarebbe lasciato andare a palpeggiamenti e molestie fisiche di vario genere.

Le violenze sarebbero andate avanti per mesi e in alcuni casi l’insegnante, ora ai domiciliari, le avrebbe commesse anche in presenza di terzi.