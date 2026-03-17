Processione a Civitavecchia, le vie interdette per il Cristo Morto • Terzo Binario News

Si comunica che, in occasione della tradizionale processione del “Cristo Morto”, che interesserà varie vie, strade e piazze della Città, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento in questione, si comunica agli utenti:
1. di non lasciare i veicoli in sosta dalle ore 18.00 del giorno 02 aprile 2026 fino alle ore 03:00 del giorno 04 aprile 2026, nelle seguenti vie:
PIAZZA LEANDRA: intera piazza;
2. di non lasciare i veicoli in sosta dalle ore 14:00 del giorno 03 aprile 2026 fino a cessate esigenze, in:
- SALITA DELL’ARCICONFRATERNITA DEL GONFALONE (già Via Piave);
- AREA DI PARCHEGGIO ricompresa tra via Giusti, Via Trieste e la salita dell’Arciconfraternita del Gonfalone (già via Piave);
- VIA TRIESTE: ambo i lati del tratto compreso tra via Giusti e via Stendhal;
- VIA STENDHAL: ambo i lati;
- CORSO MARCONI: lato monte a partire dall’intersezione con via Stendhal per mt.10,00 in direzione Roma;
- LARGO PLEBISCITO: entrambi i lati, del tratto compreso tra largo Cavour e corso Centocelle, compresa area di carico e scarico merci presente all’inizio dell’Area Pedonale e sul lato Roma il tratto compreso tra il civ. n. 20 e via Zara;
- CORSO CENTOCELLE: entrambi i lati, compresi gli stalli di sosta per veicoli a due ruote presenti all’intersezione con via P.Umberto e via F. Guglielmi;
- VIA BATTISTI: entrambi i lati del tratto compreso tra corso Centocelle e via Cialdi;
- VIA CIALDI: entrambi i lati del tratto compreso tra via Battisti e via Crispi;
- VIA CRISPI: entrambi i lati del tratto compreso tra via Cialdi e corso Centocelle;
- VIA BUONARROTI: entrambi i lati del tratto compreso tra corso Centocelle e via Annovazzi;
- VIA ANNOVAZZI: entrambi i lati del tratto compreso tra via Buonarroti e viale G. Baccelli;
- LARGO D’ARDIA: entrambi i lati del tratto compreso tra viale G. Baccelli e corso Centocelle;
3. dalle ore 17:00 del giorno 03 aprile 2026 verranno adottare una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vi cittadine, al fine di garantire la riuscita dell’evento religioso in sicurezza.
Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza sindacale, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S.
Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione.
Si suggerisce agli utenti che vorranno assistere all’evento, per la sosta del proprio veicolo, avranno la possibilità di utilizzare l’area di sosta comunale di libera fruizione, sita in V. Sofia de Filippi Mariani (retro stazione ferroviaria); raggiungibile secondo la direttrice di marcia:
- Via San Giovanni Bosco – Via Santa Fermina – Via Sofia de Filippi Mariani;
- Viale della Vittoria – Viale Garibaldi – Via Santa Fermina – Via Crispi – Via Vanvitelli – via Sofia de Filippi Mariani;
Si informa che le linee di trasporto pubblico subiranno delle modifiche che potranno essere consultate:
- Per la società COTRAL S.P.A. (trasporto extra urbano) sul sito www.cotral.it o in alternativa su App.Cotral;
- Per la società Civitavecchia Servizi Pubblici S.R.L. (trasporto locale) sul sito www.civitaservizipubblicisrl.it
IL VICE COMANDANTE Funzionario E.Q.
(Comm. Coord. Marco DI ROCCO)