Processionaria, rimozione dei nidi partita a Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia, nell’ambito delle attività di cura del verde pubblico e a tutela della salute dei cittadini e degli animali da affezione, ha avviato un intervento mirato alla rimozione dei nidi di processionaria dalle alberature infestate su tutto il territorio comunale.

L’operazione, che prevede un’azione capillare e tempestiva, interesserà in particolare i giardini delle scuole, i parchi pubblici e le principali aree verdi, al fine di prevenire rischi per la salute e garantire la sicurezza degli spazi frequentati da bambini, famiglie e animali domestici.

“La processionaria – dichiara l’Assessore all’Ambiente – rappresenta un pericolo non solo per la vegetazione, ma anche per le persone e gli animali. Con questo intervento, prima dell’arrivo della bella stagione e quindi di una maggiore frequentazione degli spazi pubblici da parte della cittadinanza, vogliamo prevenire situazioni di rischio e garantire un ambiente più sicuro e salubre per tutta la comunità. Invitiamo i cittadini a segnalare eventuali situazioni critiche, affinché si possa intervenire in maniera efficace e tempestiva.”

L’Amministrazione continuerà a monitorare le alberature e a programmare azioni preventive, in linea con le migliori pratiche per la gestione del verde urbano.