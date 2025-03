Confcommercio Civitavecchia sui saldi invernali 2025: "Calo del 20 per cento" • Terzo Binario News

L’Associazione Confcommercio Litorale Nord segnala un calo significativo del 20% nelle vendite durante i saldi invernali di quest’anno a Civitavecchia, con un impatto considerevole sulla vitalità commerciale della città.

La riduzione della spesa media (meno di 151 euro per famiglia) riflette una contrazione notevole nel potere d’acquisto e nell’entusiasmo dei consumatori.

Il Presidente Graziano Luciani commenta: “Questo calo nelle vendite invernali è una sveglia importante per tutti noi del settore.

Una forte crisi economica unita al problema di accessibilità al centro città, in particolare la questione dei parcheggi, ha sicuramente giocato un ruolo nel dissuadere i visitatori.

Stiamo valutando strategie proattive per adattare le nostre offerte e attrarre non solo turisti ma anche la clientela locale.”

Cristiano Avolio, aggiunge: “L’assenza di crocieristi, tradizionalmente una fonte significativa di reddito durante i mesi di primavera estate, ha avuto un impatto drastico, anche sull’effettiva partecipazione della cittadinanza.È essenziale continuare a collaborare con l’amministrazione locale per migliorare l’infrastruttura e l’esperienza relativa allo shopping. Stiamo portando avanti proposte che includano miglioramenti della mobilità sostenibile e eventi che possano rivitalizzare la nostra forza commerciale.Vanno assolutamente migliorate le zone del centro cittadino, in primis ad esempio Corso Marconi, con tutte le vie limitrofe, devono diventare il più grande centro commerciale all’aperto della città, mantenendo un focus costante anche sul mercato Cittadino, che non può più aspettare”.

conclude Antonio Palomba: “per contrastare la desertificazione che pian piano corrode il tessuto commerciale, vanno esaminate formule che portino a degli affitti calmierati e parzialmente coperti da fondi istituzionali, almeno per i primi 12 mesi di attività, parcheggi gratuiti in determinate giornate dell’anno, abbonamenti annuali dedicati a commercianti e cittadini ed eventi che attirino sempre più, anche un fattibilissimo turismo di prossimità”.

In risposta a questi risultati sconfortanti, Confcommercio Litorale Nord sta organizzando un piano d’azione che sarà implementato nei prossimi mesi per incentivare il commercio e migliorare l’esperienza complessiva dei consumatori. Queste azioni mirano a rafforzare Civitavecchia come destinazione di shopping attrattiva durante tutto l’anno.