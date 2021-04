Pro Loco Tarquinia, Primo Andreini riconfermato presidente - Terzo Binario News

Sara Cori sarà la nuova vicepresidente

Primo Andreini riconfermato Presidente dell’associazione Turistica Pro Loco, Sara Cori sarà il nuovo Vicepresidente.

Nel primo consiglio del nuovo direttivo, i consiglieri hanno scelto le figure dirigenziali per il prossimo quadriennio.

Un segno di continuità arricchito dunque dalla freschezza di nuove idee, di nuove progettualità e di nuove iniziative: la Pro Loco ora è davvero pronta ad iniziare il prossimo quadriennio nel segno della sinergia con tutti gli enti pubblici e con tutte le associazioni presenti in città.

“Ringrazio i soci ed i componenti del nuovo consiglio per la fiducia accordatami così come ringrazio tutti i consiglieri uscenti per il lavoro svolto in questi anni. -afferma il Presidente – Ci metteremo al lavoro fin da subito per portare avanti al meglio tutti gli obiettivi previsti nel nostro statuto con l’entusiasmo e la passione che da sempre ci ha contraddistinto.

Affrontiamo questo quadriennio con un consiglio pieno di entusiasmo, di idee e molto dinamico. Porteremo avanti quanto di buono fatti negli anni sempre con la massima collaborazione sia con le istituzioni pubbliche che con le associazioni presenti sul nostro territorio.

La Pro Loco lavorerà sempre e solo nell’interesse di Tarquinia”. Un pensiero condiviso anche dal Vice Presidente Sara Cori che afferma: “Essere la Vice Presidente di un’associazione importante come la Pro Loco è un motivo di grande soddisfazione ed è per questo che sento di ringraziare tutti i colleghi consiglieri per la loro fiducia.

Ringrazio il neo eletto Presidente Primo Andreini e sono certa che proseguirà al meglio, con il nostro ausilio, il percorso che già nella passata legislatura aveva iniziato.

Abbiamo tutti insieme il compito di impegnarci al massimo per rendere la Pro Loco sempre più presente sul territorio, collaborando con le istituzioni pubbliche ed al servizio delle tante associazioni presenti a Tarquinia così come di tutti i cittadini.

L’obbiettivo è quello di avere sempre un filo diretto con tutti i soci rendendoli partecipi alle iniziative e ascoltare i loro suggerimenti”. A completare il nuovo consiglio ci sono i consiglieri Paola Monti, Sandra Sposetti, Stefano Attili, Roberta Esposito, Federica Gigio, Gianluca Ventolini e Tiziano Ercolani ed i revisori Alice Battellocchi, Patrizio Buzzi, Andrea Tonicchi.

Nelle intenzioni del Presidente c’è la volontà di creare entro pochi giorni dei gruppi di lavoro per aree tematiche, dando così ufficialmente il via al nuovo quadriennio.