Primo open day del Pertini di Ladispoli - Terzo Binario News

Sabato 18 dicembre dalle 9 anche in versione telematica

Si svolgerà sabato 18 dicembre il primo Open Day del Liceo “Sandro Pertini” di Ladispoli. L’evento in cui genitori e ragazzi potranno incontrare la dirigente, professoressa Fabia Baldi e i docenti dell’Istituto, si terrà anche quest’anno in modalità telematica, attraverso la piattaforma Jitsi.

L’Open Day comincerà alle 9 e proseguirà fino alle 13, ma con orari diversi a seconda degli indirizzi di studio.

Le modalità per accedere alle stanze virtuali sono reperibili sul sito del Liceo dedicato all’Orientamento in entrata: https://sites.google.com/view/pertiniorienta.

Durante l’incontro verrà presentata l’offerta formativa del Liceo, verrà illustrato il piano orario e si parlerà delle attività e dei progetti pensati per la formazione degli studenti.

Poiché anche quest’anno non sarà possibile realizzare dal vivo il tradizionale giro della scuola, sono disponibili due video sul canale Youtube “Res Novae Pertini” (il nome è quello del giornale scolastico). Il primo è una introduzione curata dal Dirigente Scolastico, che offre alcuni spunti sulle attività principali della scuola, mentre il secondo è un reportage realizzato dai ragazzi, che sono andati in giro per i diversi locali del nostro Istituto.

Ecco i due link, raggiungibili anche dall’home page del sito della scuola:

Il Liceo organizzerà anche un secondo Open Day sabato 15 gennaio 2022.