Primo Maggio, il Comitato 5SÌ Ladispoli-Cerveteri domani in piazza Rossellini • Terzo Binario News

Il Primo Maggio ci troverete in Piazza Rossellini dalle 10 alle 19 per parlare del π‘Ήπ’†π’‡π’†π’“π’†π’π’ π’–π’Ž 𝒔𝒖𝒍 𝑳𝒂𝒗𝒐𝒓𝒐 𝒆 π‘ͺπ’Šπ’•π’•π’‚π’ π’Šπ’π’‚π’π’›π’‚!

✠Sicurezza nei luoghi di lavoro: estende la responsabilitΓ di incidenti che accadono nelle catene degli appalti anche all’impresa principale

✠Tutela degli stipendi: in caso di licenziamento ingiusto nelle piccole imprese, il lavoratore ha diritto ad un giusto risarcimento

✠Difesa del lavoro: si torna all’articolo 18 cancellato dal Jobs-act, nessun lavoratore puΓ² essere licenziato senza giusta causa

✠Basta al lavoro precario: le assunzioni a termine devono essere giustificate da esigenze temporanee

✠Cittadinanza ridotta da 10 a 5 anni per chi studia, lavora e vive in Italia.

πŸ‘‰πŸ» π™‘π™–π™‘π™šπ™§π™žπ™€ π™‘π™–π™‘π™šπ™£π™©π™žπ™£π™ž (editore della ReaderForBlind) passi di “π‘ͺπ’“π’Šπ’”π’•π’ 𝒇𝒓𝒂 π’Š π’Žπ’–π’“π’‚π’•π’π’“π’Š” di Pietro di Donato ambientato nell’America negli anni ’20 del secolo scorso e della condizione dei lavoratori italiani emigrati in America.

πŸ‘‰πŸ» π™ˆπ™–π™§π™žπ™– π™‹π™žπ™– π˜Ύπ™šπ™™π™§π™žπ™£π™ž leggerΓ passi del suo libro

“π‘Ήπ’‚π’ˆπ’‚π’›π’›π’† 𝒂𝒑𝒑𝒆𝒏𝒂 π’Šπ’†π’“π’Š” sulla condizione delle braccianti agricole dell’azienda Maccarese e delle loro lotte sindacali.

IL VOTO È LA NOSTRA RIVOLTA : l’8 e 9 giugno ai #referendum su #lavoro e #cittadinanza #5SÌ

COMITATO 5SÌ LADISPOLI-CERVETERI