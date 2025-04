La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato in via Aurelia al km 41,165, a Ladispoli, la squadra 26A di Cerveteri, un’autobotte e il supporto del CRRC per una fuga di Gpl.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

La considerevole perdita di gas risultava provenire da un distributore di carburanti per veicoli; in via cautelativa è stata chiusa al transito veicolare l’Aurelia quasi sei ore in prossimità dell’area interessata e riaperta solo dopo esser stata riparata l’avaria.