Primo Maggio al Castello di Santa Severa, il programma • Terzo Binario News

Il 1° maggio il Castello di Santa Severa si trasforma in un porto fantastico pronto a far salpare grandi e piccoli verso un viaggio straordinario tra avventura, spettacolo e magia. Con ingresso gratuito, prende vita Il Galeone dei Pirati – Rotta verso l’Avventura, a cura di Sasselles show un evento immersivo che promette un’intera giornata di emozioni tra adrenalina, fantasia e divertimento per tutta la famiglia.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione culturale del Castello, promosso dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea, in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella, con l’obiettivo di rendere il complesso monumentale sempre più accessibile e vivo per cittadini e visitatori.

Protagonista della giornata sarà un imponente galeone scenografico, cuore pulsante dell’animazione, che darà il via a un’epica invasione corsara. Il format unisce il fascino del circo contemporaneo all’intrattenimento per famiglie, con spettacoli mozzafiato e attività interattive in cui ogni bambino diventa parte dell’equipaggio.

Sfide di gruppo, cacce al tesoro, tornei di tiro al bersaglio e sketch comici accompagneranno il pubblico in un’avventura continua, mentre un’area gonfiabili permetterà ai piccoli pirati di arrampicarsi e scivolare verso nuove conquiste. Non mancherà il “ristoro dei bucanieri”, con pop corn appena fatti e zucchero filato per una pausa golosa.

Tra ponti scricchiolanti, vele spiegate e atmosfere d’altri tempi, il Galeone dei Pirati si trasforma in una vera e propria arena di meraviglie: un varietà circense dove ogni numero è una tempesta di emozioni, sospesa tra poesia e spettacolo.

Programma

ore 11.00 – 17.30: giochi gonfiabili

ore 11.00 – 17.30: distribuzione zucchero filato e pop corn

ore 11.00 – 17.30: postazione truccabimbi (con pause durante gli spettacoli delle ore 12.00, 14.30 e 16.30)

ore 11.00 – 12.00: accoglienza e avvio attività (giochi di gruppo, danza e laboratori)

ore 12.00 – 12.30: prima replica spettacolo circense (giocoleria, acrobatica, contorsionismo, equilibrismo)

ore 12.30 – 14.30: attività di intrattenimento (giochi, balli e laboratori a tema)

ore 14.30 – 15.00: seconda replica spettacolo circense

ore 15.00 – 16.30: attività di intrattenimento (giochi, danza e laboratori)

ore 16.30 – 17.00: terza replica spettacolo circense

ore 17.00 – 17.30: gran finale