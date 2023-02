Primo bando della Trasversale Orte - Civitavecchia pubblicato • Terzo Binario News

(foto MonikaP-pixabay) Dopo lunghe attese è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo bando per la gara d’appalto per i lavori della Trasversale per il collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte.

Un’opera infrastrutturale molto complessa e strategica per facilitare lo sviluppo dell’area portuale di Civitavecchia ed il suo indotto economico.

Un completamento della S.S. 675 Umbro – Laziale che da tempo è stato annunciato che sarebbe avvenuto in due tranches dalla Comm. Straordinaria Ing. Ilaria Maria Coppa, che rappresenta Anas.

L’opera che riguarda la S.S. 675 Umbro – Laziale serve per portare a termine la realizzazione dell’ultimo tratto dell’itinerario Civitavecchia – Orte – Terni che consentirà di mettere a sistema importanti infrastrutture quali l’autostrada A1 Milano – Napoli, l’Interporto di Orte, l’area industriale di Terni, l’itinerario E45 Orte – Perugia – Ancona, l’autostrada A12 e la Roma – Civitavecchia – Genova.

I procedimenti burocratici per dare vita ad opere di questa portata sono innumerevoli, poiché tutti gli enti pubblici e privati sono chiamati a giudicare gli interventi infrastrutturali sul piano progettuale, paesaggistico, delle ricadute sociali, economiche e della viabilità. Un enorme macchina da gestire, con una molteplicità di responsabili che richiede la commistione di lavoro umano e automazione; tuttavia, solo il 23% delle aziende usa software di project management.

Questo primo bando riguarda la tratta Monte Romano est – Civitavecchia, nel suo primo stralcio dei lavori alla tratta Monte Romano est – Tarquinia. Il progetto per appalto integrato

ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sulla base del Progetto Definitivo, e include il servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera. Tutto ciò ha un valore totale stimato pari a 285.229.528,12 di euro, Iva esclusa.

L’importo a base di appalto è così suddiviso: 268,3 milioni di euro per i lavori di edilizia infrastrutturale da eseguire, 805.000 euro per il servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera, 4,5 milioni di euro per le spese tecniche per la progettazione esecutiva e 11,5 milioni di euro per gli oneri relativi alla sicurezza.

I lavori in questione riguardano un tratto di strada lungo 5 chilometri per bypassare il centro comunale di Monte Romano, prevalentemente con gallerie in modo simile al cosiddetto “tracciato viola”: grande giovamento per il porto di Civitavecchia e la Rete Ten-T. Per presentare le offerte c’è tempo fino al 27 marzo. Mentre l’apertura delle offerte avverrà il 3 aprile.