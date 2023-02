Insieme Santa Marinella: "La mangiaplastica sempre fuori servizio" • Terzo Binario News

“A piazza Civitavecchia da tempo è stata collocata una macchina mangia plastica che è costantemente fuori servizio, come annuncia il suo schermo.

Non solo non è un buon biglietto da visita per chi si avvicina a questa Città sostando nella sua piazza principale ma è la dimostrazione di un modo di amministrare che non ci piace.

Da consigliere comunale ho contestato la scelta di acquistare questa macchina al prezzo di 49 mila euro. Altre amministrazioni comunali l’hanno acquisita in comodato d’uso, gratuito e con manutenzione a carico della ditta proponente. Con questa seconda opzione la scelta di collocare una macchina mangia plastica acquistava un senso compiuto mentre noi invece esponiamo al pubblico il monumento cittadino all’ignavia.

Con un colpo solo questa amministrazione comunale è in grado di dare una chiara immagine di degrado ed incuria, trasmettendo un segnale di mancanza di sensibilità nei confronti dell’ambiente, del tema del recupero dei rifiuti urbani e della buona amministrazione dei denari pubblici.

La proposta che sto costruendo assieme ai miei amici è completamente differente e intende riportare al centro della scena i valori della buona politica e della grande capacità amministrativa”.

Dichiarazione di Francesco Fiorucci, consigliere comunale a Santa Marinella e presidente del Comitato INSIEME