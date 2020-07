Incendio a Cerveteri: sul posto i Vigili del fuoco - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Cerveteri in via di Ceri. A fuoco macchia mediterranea, sterpi, boscaglia. Al momento in cui scriviamo – 19,15 di sabato 25 luglio – il rogo ha interessato una porzione pari a circa venti ettari.

Sul posto, dalle 16, tre squadre dei Vigili del fuoco ceriti, la ProCiv, tre elicotteri e una Canadair. Presente per i pompieri anche il Dos (Direttore operazioni di spegnimento) che ha il compito di coordinare il tutto.

I velivoli, finora, hanno effettuato una cinquantina di lanci e probabilmente ne sono in programma anche degli altri.