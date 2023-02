Primarie Pd a Santa Marinella, come votare • Terzo Binario News

“Finalmente le Primarie che tutti noi iscritti e anche chi si è rifugiato nell’astensionismo, aspettavamo per cambiare in meglio questo nostro Partito.

Al termine del Congresso dell’Assemblea degli Iscritti, le mozioni di Stefano Bonaccini e di Elly Schlein sono state le più votate, su tutto il territorio Nazionale (Bonaccini 79.787 voti, pari al 52,87%, Schlein 52.637 voti, pari al 34,88%).

Il nostro Circolo si è espresso votando per il 72% Bonaccini e per il 28% Schlein (34 voti Bonaccini, 13 voti Schlein), nonostante la netta maggioranza di voti per il primo, il nostro Circolo, non fa un appello al voto per il più votato, perché non si tratta di mettere bandierine simboliche, ma di portare “fuori” valori riformisti e concreti che, entrambi i candidati esprimono sempre in linea con la parola d’ordine “unità”. Pertanto, invitiamo tutti a votare liberamente senza lasciarsi condizionare da belle parole “nostalgiche” e, per chi non l’avesse già fatto, può consultare le mozioni dei candidati Bonaccini – Schlein ai link di seguito.

Il popolo di sinistra sente molto questo momento, e noi come Circolo vogliamo invitare, gli iscritti, i simpatizzanti e i cittadini tutti, a partecipare numerosi a questo importante confronto Democratico che deve essere per tutti un chiaro punto di partenza e di unità.

Le primarie sono aperte, possono votare tutti i cittadini residenti nel territorio, dovranno portare con sé, il documento d’identità, la tessera elettorale e versare un piccolo contributo di 2 euro. Si vota al seggio 1,Via Aurelia 287. Il seggio resterà aperto dalle 8 alle 20″.

Circolo PD S. Marinella – S. Severa