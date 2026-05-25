Ficoncella chiusa mercoledì 27 maggio per manutenzione straordinaria • Terzo Binario News

Si informa l’utenza e i gentili visitatori dei Bagni della Ficoncella che il giorno mercoledì 27 maggio 2026 la struttura rimarrà chiusa al pubblico per l’intera giornata.
La sospensione temporanea del servizio si rende necessaria per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria volti a garantire il mantenimento degli elevati standard igienico-sanitari e la massima sicurezza della struttura.
A seguito della chiusura programmata per mercoledì 27 maggio 2026, la struttura riaprirà regolarmente al pubblico a partire da giovedì 28 maggio 2026, rispettando i consueti orari di ingresso