Ordinanza anti alcool a Civitavecchia, Confcommercio: "Bene le integrazioni" • Terzo Binario News

Confcommercio Litorale Nord accoglie con favore le ultime integrazioni e precisazioni introdotte dall’Amministrazione Comunale in merito alla nuova ordinanza relativa al consumo e alla vendita di alcolici in città.

Le modifiche e i chiarimenti recentemente forniti vanno infatti a definire in maniera più puntuale il senso e l’applicazione di alcuni dei punti che la nostra associazione aveva sottoposto circa un mese fa all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, nell’ottica di garantire una normativa chiara, sostenibile e concretamente applicabile da parte delle attività commerciali del territorio.

Confcommercio Litorale Nord ha inoltre richiesto ufficialmente l’istituzione di un tavolo congiunto permanente con le Forze dell’Ordine deputate alla fase dei controlli, con l’obiettivo di favorire un confronto costante, chiarire eventuali dubbi interpretativi e creare un percorso condiviso tra istituzioni, operatori economici e soggetti preposti alla sicurezza urbana.

Come avviene regolarmente ogni settimana, l’associazione provvederà ad informare tempestivamente tutte le proprie attività associate sui contenuti della nuova ordinanza. Parallelamente, verrà avviata anche un’attività di sensibilizzazione rivolta alle altre tipologie di esercizi commerciali che non dispongono di licenza di somministrazione, chiedendo la massima attenzione al rispetto delle nuove disposizioni.

Confcommercio Litorale Nord ribadisce inoltre con fermezza un principio che da sempre sostiene e promuove: il divieto assoluto di vendita di alcolici ai minori di 18 anni, in qualsiasi orario e sotto qualsiasi forma.

Il Presidente di Confcommercio Litorale Nord, Graziano Luciani, dichiara: “Accogliamo positivamente questi chiarimenti perché riteniamo fondamentale lavorare su regole comprensibili e condivise. Da parte nostra continueremo ad affrontare queste problematiche con senso di responsabilità e spirito collaborativo, mantenendo sempre al centro la tutela della sicurezza urbana, del decoro cittadino e delle imprese sane che operano nel rispetto delle norme.”

Il Presidente aggiunge inoltre:

“Da diverse settimane stiamo lavorando anche ad un nuovo regolamento dedicato nello specifico al decoro urbano e alla contingentazione, nelle aree centrali della città, di nuove aperture legate a determinati format commerciali. L’obiettivo è quello di favorire una migliore distribuzione delle attività economiche sul territorio, contrastando concretamente il fenomeno della desertificazione commerciale e salvaguardando l’equilibrio urbano e commerciale della città.”

Infine, Luciani conclude:

“Parallelamente a questo percorso, uno degli strumenti più importanti su cui stiamo lavorando è quello della creazione di reti di impresa territoriali. Un progetto strategico che riteniamo fondamentale anche in vista dell’imminente bando regionale, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese locali, creare sinergie tra operatori e sviluppare una visione moderna e condivisa del commercio cittadino.”