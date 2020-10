Prima notte di coprifuoco a Bracciano: nessuna multa, sensibilizzazione della Polizia locale tra ristoratori e giovani - Terzo Binario News

La prima notte di coprifuoco è scivolata senza problemi a Bracciano. Nessuna multa e tutto tranquillo. Queste sono le informazioni raccolte da Terzo Binario.

Come disposto dall’ordinanza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dalla mezzanotte di venerdì 23 ottobre è previsto lo stop – fino alle 5 del mattino – per gli spostamenti e per le attività. Il provvedimento durerà trenta giorni.

A Bracciano la Polizia locale – coordinata dal comandante Claudio Pierangelini – ha svolto un’attività di sensibilizzazione dal pomeriggio di ieri fino a tarda sera. I caschi bianchi, in sostanza, hanno avuto modo di incontrare ristoratori, commercianti e anche gruppi di giovani. A tutti loro hanno ricordato le disposizioni da rispettare.

c.b.