Test rapidi Covid: fila e assembramento davanti all'ospedale - Terzo Binario News

La fila per il test rapido e l’assembramento davanti all’ospedale Cristo Re, in via delle Calasanziane. È questa la segnalazione giunta alla redazione di Terzo Binario: il tutto è accaduto sabato 24 ottobre.

Una signora, al nostro portale, ha raccontato: “Stamani dalle 5, 15 eravamo in fila per il tampone rapido a pagamento, sotto la pioggia. La coda arrivava a sfiorare via Mattia Battistini. Alle 7,30 apriva la cassa e alle 9 cominciavano i tamponi”.

Poi cosa è successo? “Intorno alle 8 sono arrivati i bambini delle scuola, tutti ovviamente accompagnati. Il gruppo era ammassato davanti al cancello”.

Da lì il caos: “Avevamo due casse diverse da raggiungere, ma ci siamo ritrovati incolonnati in un’unica fila. Tutti in mascherina, ma si è creato un assembramento. Mi spiace dirlo ma c’è stata una grandissima disorganizzazione. Non c’erano segnalazione di percorsi per la fila”.

c.b.