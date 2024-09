Prima edizione del Costa del Tirreno Open, grande padel in arrivo a Cerenova • Terzo Binario News

Il grande padel arriva a Cerenova!

Quasi ai nastri di partenza la prima edizione del Costa del Tirreno Open, torneo di padel dal montepremi di 1500€ in programma dal 5 al 8 settembre sui campi del Cerenova Padel Club, in via Pietro Alfani. Patrocinato della Federazione Italiana Tennis e Padel. Obiettivo promuovere il padel professionistico sul territorio grazie a match entusiasmanti che coinvolgeranno tantissimi tra i migliori giocatori d’Italia.

Al torneo prenderanno parte oltre 80 giocatori, la maggior parte di altissimo livello provenienti da tutto il territorio nazionale. Giocatori partecipanti anche ai circuiti premier padel con classifica mondiale, tanti tra i primi cento d’Italia e alcuni addirittura in top 20 ranking italiano. Oltre al tabellone open spazio anche al torneo limitato terza e quarta fascia per dare spazio a tutti i giocatori che hanno voglia di mettersi in gioco con l’occasione magari di esordire in tornei FITP agonistici di Padel.

Programma

Domani, 4 settembre, sorteggio presso il Cerenova Padel Club, mentre giovedì 5 settembre si svolgeranno i turni eliminatori per definire i tabelloni finali in programma dal 6 al 8 settembre(ogni giorno dalle 17 circa in campo). Il 7 settembre Ottavi e Quarti di finali , domenica 8 settembre

settembre giorno di semifinali, finali e premiazioni.