Il Tolfa vince il torneo Mesolella pensando al Santa Marinella • Terzo Binario News

I collinari battono 3-2 la Juniores Élite del Civitavecchia ma domenica inizia il campionato di Promozione

Si è disputato il memorial Vittorio Mesolella ma la testa era tutta sul Santa Marinella. A Tolfa successo per 3-2 dei collinari sulla Juniores Élite del Civitavecchia con reti biancorosse di Fagioli, Pastorelli e Miguel Vittorini mentre sul fronte nerazzurro soddisfazioni personali per Bertini e Billi.

Come accennato però le scelte e l’impostazione di mister Roberto Macaluso sono state pensate in funzione della prima giornata di campionato che si disputerà proprio allo Scoponi domenica con ospiti i rossoblù della Perla. Ecco il giudizio dell’allenatore: «Loro hanno segnato su sbavature nostre – dice Macaluso – e noi possiamo far meglio dal punto di vista difensivo. All’inizio siamo andati bene, pressando alti e aggressivi e creando occasioni. Dopo il rigore trasformato da Fagioli ci siamo specchiati troppo e rilassati mentre il Civitavecchia mettendola sulla corsa qualche problemino lo ha creato. L’1-1 è arrivato da una palla innocua persa a centrocampo e ciò non deve succedere». Bello il 2-1 a forma di Pastorelli da fuori area che dopo poco è dovuto uscire per dolori all’adduttore. «Peccato perché era entrato bene ma si è fermato quasi subito e spero non sia niente di grave visto che a lui serve continuità». I biancorossi hanno iniziato con De Clementi in porta, difesa a 4 con Santi, Roccisano, Salvato e Ficorella, Bevilacqua, Nuti e Pasquini in mediana, Magloire, Pangi e Fagioli il trio d’attacco con quest’ultimo a lavorare come falso 9. «Lui è bravo nell’uscire dalla difesa e ha svolto bene questo tipo di lavoro. Martinelli l’ho fatto riposare ma davanti siamo pochi mentre aspettiamo il ritorno di Papa». Ultima battuta sul confronto con il precampionato 2023: «Anche l’anno corso le amichevoli non andarono benissimo, le oscillazioni c’erano già state. Tuttavia speravo di avere qualche elemento in più e domenica rischiamo subito di andare a giocare contati al di là dell’avversario. Mi spiace per Del Prete, che al momento si è messo in pausa«» la conclusione di Macaluso che per quattro giornate dovrà rinunciare a Mundo per squalifica.

Dal punto di vista nerazzurro, gli U19 di mister Eusepi hanno giocato bene con le reti messe a segno da Bertini e Billi. «Sicuramente una delle prestazioni più in risalto è stata quella del classe 2006 Leonardo Converso, che ha vinto il premio di “Miglior giocatore” del Memorial. Il Civitavecchia Calcio 1920 ringrazia il Tolfa Calcio e la famiglia Mesolella per l’invito a disputare il torneo» dicono dal Tamagnini.