Prg Cerveteri, si parla della decadenza delle misure di salvaguardia - Terzo Binario News

Incontro in videoriunione organizzato da Idee in Movimento per Caisra, VAS (Verdi Ambiente e Società), SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale

Idee in Movimento per Caisra, VAS (Verdi Ambiente e Società), SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale), invitano per giovedì 12 novembre 2020 alle ore 17.30 sulla piattaforma digitale Zoom sul tema:

Decadenza misure di salvaguardia della Variante Generale al PRG di Cerveteri, Legalità e partecipazione per uno sviluppo sostenibile del territorio

Idee in Movimento per Caisra è un gruppo locale di cittadini interessati al futuro di un territorio e di una comunità preziosissimi, che ha contestato la “Variante Generale al PRG” adottata dall’amministrazione comunale sin dalla sua prima formulazione. In collaborazione con l’associazione ambientalista nazionale VAS (Verdi Ambiente e Società) e l’associazione SIGEA (Società Italiana di geologia Ambientale) ha organizzato questo incontro telematico, allo scopo di dare una corretta informazione sulla Variante Generale al PRG del comune di Cerveteri, che è decaduta da mesi come conseguenza del decadimento delle misure di salvaguardia collegate, per il mancato rispetto del procedimento urbanistico.

Questo incontro si è reso necessario considerato che nessuna comunicazione ufficiale è stata divulgata dall’amministrazione comunale sulla decadenza di un atto così importante che coinvolge l’intero territorio ed è stato ulteriormente sollecitato dalle dichiarazioni rese nel consiglio comunale del 29 ottobre ultimo scorso dal Sindaco Alessio Pascucci, che non si rende conto delle gravi conseguenze che comporta la decadenza anche della Variante Generale e che verranno illustrate proprio nel corso dell’incontro.

L’invito a partecipare è rivolto all’amministrazione comunale, ai partiti e gruppi politici di maggioranza e opposizione, alle associazioni locali, alla cittadinanza tutta per costruire insieme gli scenari futuri del territorio comunale, attraverso piani di sviluppo compatibili con la tutela dei valori naturali e culturali presenti e un percorso basato su legalità e partecipazione.

Relatori

Ing. Luca Bonfili: introduzione, iter Variante Generale PRG Comune di Cerveteri

Arch. Rodolfo Bosi: procedure per la partecipazione nei processi decisionali per una pianificazione compatibile del territorio (misure di salvaguardia e Valutazione Ambientale Strategica)

Geol. Eugenio Di Loreto: Cambiamenti climatici e pianificazione urbanistica

Dott.sse Rita Papi e Rita Lucarini: Azioni e proposte per uno sviluppo ecosostenibile del nostro territorio, Sito Unesco

Ore 17.30 apertura dei lavori, relazioni

Ore 18.30 interventi dei partecipanti

Ore 19.30 Conclusioni