Prevenzione delle truffe agli anziani: tre incontri informativi al Pincio con i Carabinieri di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia, in collaborazione con il Comando dei Carabinieri, promuove un ciclo di tre incontri informativi e di sensibilizzazione nei centri anziani del Comune che è rivolto agli utenti dei centri stessi, visto che le persone anziane, purtroppo, sono troppo spesso vittime di truffe, raggiri e tentativi di frode, anche domestica. Gli incontri inizieranno il 23 Aprile.

L’iniziativa, ha l’obiettivo di fornire strumenti pratici, consigli utili e indicazioni comportamentali per riconoscere e prevenire situazioni di pericolo, sia nelle abitazioni che per strada, ma anche attraverso canali più recenti come il telefono o internet.

I Carabinieri del Comando di Civitavecchia metteranno a disposizione la propria esperienza sul campo per spiegare con linguaggio chiaro e diretto le strategie più utilizzate dai malintenzionati e come difendersi in modo efficace.

«Abbiamo fortemente voluto questi incontri – dichiara l’Assessora ai Servizi Sociali Maria Antonietta Maucioni – perché la sicurezza passa anche dalla consapevolezza. Gli anziani rappresentano una fascia particolarmente esposta, e spesso le vittime non denunciano per vergogna o per timore.

Vogliamo invece favorire un clima di fiducia, informazione e protezione. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per la disponibilità e l’impegno e, in particolare, voglio esprimere un sentito ringraziamento anche agli Uffici dei Servizi Sociali del Comune per il lavoro svolto con attenzione, sensibilità e competenza nella programmazione e nell’organizzazione di questa iniziativa.»

Il ciclo di incontri si inserisce all’interno delle attività di prevenzione e tutela sociale portate avanti dal Comune di Civitavecchia, con l’obiettivo di avvicinare le istituzioni ai cittadini e rafforzare il senso di comunità.

«Contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani è doveroso, oltre che una priorità – aggiunge il Sindaco Marco Piendibene – perché non si tratta solo di episodi di cronaca, ma di veri e propri atti che minano la serenità, l’autonomia e la dignità delle persone. Attraverso questi momenti di incontro, vogliamo offrire ascolto, strumenti concreti e vicinanza. È fondamentale che i cittadini sappiano di non essere soli e che le istituzioni sono al loro fianco, sempre. Ringrazio il Comando dei Carabinieri per la proficua collaborazione e per la costante attenzione alle esigenze della nostra comunità.»