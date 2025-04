Incidente a Civitavecchia, il 16enne operato al Gemelli è in coma farmacologico • Terzo Binario News

L’intervento effettuato nel reparto di Neurologia del policlinico vaticano, trapela un cauto ottimismo

Civitavecchia è rimasta con il fiato sospeso tutta la giornata per le condizioni del 16enne rimasto ferito gravemente in un incidente stradale verificatosi stamani sull’Aurelia Sud intorno alle 8.10 al km 67, fra gli stabilimenti cittadini dei Marinai d’Italia e del Grotta Aurelia. Il giovane procedeva verso la città mentre l’83enne alla guida della Panda nella direzione opposta, verso Roma.

Stando a una primissima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale di Civitavecchia, il ragazzo – zaino in spalla e a bordo del ciclomotore – ha perso il controllo del due ruote finendo nella corsia opposta. Il quel momento stava sopraggiungendo l’utilitaria con l’anziano che ha tentato una manovra disperata – buttandosi alla sua destra – per evitare l’impatto. Tutto inutile: il giovane ha colpito con il volto il paraurti della vettura mentre il motorino è finito addosso alla ringhiera che separa la strada dagli stabilimenti sottostanti.

La situazione che si sono trovati di fronte i Vigili del Fuoco di Civitavecchia e i paramedici della Misericordia di Santa Marinella è apparsa subito drammatica: il ragazzo infatti è rimasto incastrato sotto le ruote dell’utilitaria, tant’è vero che gli uomini della Bonifazi hanno dovuto sollevare l’auto per estrarlo e adagiarlo sulla barella spinale.

A quel punto poi è stato preso in carico dai soccorritori che in un batter d’occhio lo hanno portato all’ospedale San Paolo di Civitavecchia in codice rosso. Lì per lì si è pensato al peggio perché sebbene il 16enne respirasse autonomamente il trauma cranico e facciale seguiti al colpo subito sono apparsi subito seri così come la perdita di sangue. Al nosocomio i medici lo hanno intubato e, una volta stabilizzato ed effettuata la Tac, si è deciso per l’elitrasporto al policlinico Gemelli.

Dall’eliporto del San Paolo in pochi minuti è arrivato alla clinica universitaria vaticana, ricoverato nel reparto di Neurochirurgia. Appena si sono verificate le condizioni cliniche adatte, è stato portato in sala operatoria, allo scopo di ridurre il trauma cranico.

Dopo alcune ore il responso: intervento riuscito e paziente in vita. Certo il 16enne è rimasto sedato in condizioni di coma farmacologico, con la prognosi riservatissima come avviene in questi casi.

Ora spetterà alla Municipale la ricostruzione precisa degli eventi come l’accertamento di eventuali responsabilità qualora ce ne fossero.

Per adesso il ciclomotore e l’utilitaria sono stati posti sotto sequestro e lo stesso 83enne civitavecchiese è apparso molto scosso per l’accaduto.