Prevenzione con "Emozioni in Rosa": sabato la giornata di solidarietà a Tolfa ed Allumiere si farà • Terzo Binario News

Era prevista per lo scorso weekend e si è stati costretti a rinviarla per il tempo decisamente inclemente ma questo sabato “Emozioni in rosa” si farà. In ogni caso, sia che piova sia che splenda il sole.

Lo assicura Elena Riversi, presidente della sezione collinare dell’associazione “Susan G. Komen”. “Sembra che il tempo migliori – dice -, comunque l’evento si farà lo stesso, casomai andremo al chiuso dove parleranno i medici e gli amministratori. A Tolfa ci appoggeremo presso il centro “La Rocca aps” e ad Allumiere nel palazzo camerale. Sono un po’ infastidita da questo tempo uggioso, ma il messaggio sulla prevenzione bisogna assolutamente darlo. Ci sono molti casi nel nostro comprensorio, per fortuna guaribili. Ci appelliamo al buon tempo, sabato tutti insieme per Emozioni in Rosa. Come dice la Komen, il nostro capolavoro è la prevenzione”.

Questa è l’11^ edizione della Giornata di solidarietà, sport e arte dedicata alle “Donne in Rosa”, ovvero le donne operate di tumore del seno.

Ecco il programma.

Ore 8,30 Raduno a Tolfa in Piazza Vittorio Veneto dove ci saranno sedute di Shiatsu a cura dell’Ass.ne VIS FISieo.

Alle 9,30 introduce la giornata il dottor Sabatino D’Archi, chirurgo senologo del Policlinico Gemelli di Roma, poi segue il saluto di benvenuto da parte delle autorità e della Banda musicale “G. Verdi” di Tolfa.

Alle ore 10 la partenza per la camminata con arrivo alle 11,30 ad Allumiere con accoglienza e ristoro a cura dell’Associazione Adamo, a seguire flashmob delle scuole di danza: Dance World e New Dance Evolution Center accompagnate dall’Associazione Amici della Musica. E ancora sedute di Shiatsu a cura dell’Ass.ne VIS FISieo.

Alle 12 Lotteria a Premi e poi alle 13 Pranzo in Rosa a cura della Cooperativa Alfa 2.

L’organizzazione rigrazia le amministrazioni dei Comuni, le Università Agrarie, le Protezioni Civili, la Cri di Tolfa e di Allumiere, l’Ass.ni Adamo, Click, Artiamo, Airone, Fidapa, SNOQ, i Volontari, le Attività commerciali e tutte le Associazioni che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Per info e prenotazioni: Elena 349 2232732 – Alessia 347 0455041 – Angela 3290221971

I fondi raccolti – anche con la vendita di gadget in rosa – saranno devoluti alla “Susan G. Komen Italia” a sostegno delle donne operate di tumore del seno.

Cri.Val.