Lady e Jeta, due storie strappacuore che si meritano di finire con tanto amore • Terzo Binario News

Questa carotina bellissima è una Breton anziana, rimasta da poco orfana. Ha un carattere dolce, pacato e solido, ma, ovviamente, sta soffrendo per la perdita che ha subito e per il fatto che nessuno abbia voluto prendersi cura di lei e le abbia voluto risparmiare la fatica ed il dolore del Canile.

Noi siamo certi che là fuori ci sia qualcuno per lei!

Qualcuno che abbia voglia di riscattarla da ciò che le è capitato, che sappia darle la sicurezza e la stabilità che merita e che possa così riportare un po’ di giustizia in questo mondo decisamente un po’ bastardo.

LADY si trova al RIFUGIO DEL CANE DI PISTOIA

Pistoia@enpa.org 0573400413

Mi chiamo Jeta, vengo dall’Albania e adesso sono nelle Marche..

Sono una cagnolina disabile, mi sono adattata subito al mio carrellino.. peso 17 chili e ho 7 anni circa.. Non ho malattie infettive. Vado d’accordo con tutti, anche con i gatti.. Sono passati diversi anni, tanti appelli per me, ma nessuno si è mai interessato.. Per fare la pipì serve una mamma che mi aiuti premendo la mia vescica.. Per le feci riesco da sola..

Se vorrete che faccia parte della vostra famiglia chiamate , sotto c’è il contatto.

Grazie a chi vorrà divulgare l’appello di Jeta.

*Facciamo conoscere questa meravigliosa creatura. Adottiamo i disabili, loro sono veramente dei cani speciali*

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it