Prevenire il diabete, a Tolfa screening gratuiti • Terzo Binario News

L’Adiciv in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Tolfa organizza un importante evento sulla prevenzione al diabete.

Grazie alla collaborazione della ASL Rm 4 nella persona del direttore sanitario dottoressa Cristina Matranga e della CRI Allumiere-Tolfa sarà possibile effettuare degli Screening gratuiti per prevenire la presenza del diabete.

Importante per l’iniziativa – che sarà presentata giovedì con una conferenza stampa – anche il sostegno della Fondazione Cariciv con la presidente Gabriella Sarracco, della banca BCC e della Regione Lazio sempre sensibili a questi temi.

“Da subito ho accolto la proposta dell’Adiciv – afferma l’assessore Alessandro Tagliani -. Il Comune di Tolfa vuole essere, in questo, pioniere di iniziative che riguardano la salute dei nostri cittadini, con l’augurio che si arrivi sempre di più a mettere in piedi politiche di sensibilizzazione e prevenzione. Vi aspettiamo, sabato 16 Settembre dalle 9 alle 13 al Centro Anziani La Rocca APS, all’ingresso della villa comunale, per gli screening gratuiti”.